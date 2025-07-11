Habla la familia de mujer dedicada a limpiar casas que recibió un disparo al equivocarse de dirección en los EE. UU.

El caso de María Florinda Ríos pone sobre la mesa, nuevamente, el debate sobre qué tan conveniente es la Ley ‘stand your ground’ que permite a los habitantes de estados como Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos, utilizar armas para defenderse de un intruso.

A primera hora del miércoles, 5 de noviembre, María Florinda y su esposo, Mauricio Velásquez, se presentaron en una vivienda de Whitestown, una ciudad en crecimiento, para prestar un servicio de limpieza.

La pareja de guatemaltecos recibió las llaves en la empresa en la que trabajaban desde hace un año. Sin embargo, Mauricio tuvo problemas para entrar y se las pasó a María Florinda, que recibió un disparo en la frente, cuando manipulaba la chapa.

“Ver a mi esposa en mis brazos, ya sin vida, llena de sangre… se sintió como si arrancaran todo de mí. Ya no tenía más”, lamentó el hombre, ahora viudo, en diálogo con Telemundo.

Tenían cuatro hijos, entre los 17 años y los 11 meses, que hoy se preguntan por qué un extraño disparó contra su madre, a través de una puerta: “Es muy doloroso, en verdad lamentable lo que pasó. No le hubieran quitado la vida de esa manera. Lo único que pido es que se haga justicia. No es posible que el tirador esté libre, mientras mis niños están sufriendo, sintiendo dolor por la pérdida de su madre”.

No es el primer caso de este tipo:

Minutos antes al disparo que despertó a los habitantes de la comunidad de Albert S. White, el 911 recibió una llamada de los dueños de la vivienda, informando que alguien trataba de entrar a su casa. Se trataba de María Florinda y Mauricio que, por un error de cálculo, se encontraban en la casa de en frente.

Según dijo el hermano de la víctima a la prensa estadounidense, la suya era “una familia feliz, completamente feliz. No se puede cambiar lo que pasó, pero solo pedimos fuerza a Dios para que los ayude. Ella se decidió a venir acá, pensando que iba tener un futuro mejor, darle un futuro mejor a sus hijos, pero totalmente fue al contrario”.

El fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, que no descarta interponer cargos contra el tirador, recordó que “cada situación es diferente, pero se trata de una tendencia preocupante en nuestras comunidades de todo el país (…) Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que esta persona no debería estar muerta”.

Se refiere a casos como el de María Florinda o los registrados en 2023, cuando un hombre de la tercera edad disparó contra un adolescente que tocó su timbre y un granjero mató a una mujer de 20 años que entró en su terreno buscando una dirección.

La Ley ‘stand your ground’ permite a los habitantes del estado utilizar la fuerza letal para detener a un intruso, cuando parezca razonable. El problema, según el fiscal Eastwood, es que las “comunidades están algo fracturadas y mucha gente ya no se pone de acuerdo sobre lo que es razonable (…) Así que ahí es donde, como fiscal, tomar esas decisiones es cada vez más difícil, porque lo que es razonable para un grupo de personas no lo es necesariamente para otro”.