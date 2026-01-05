"La caída de Maduro, por el momento, no significa la construcción de democracia en Venezuela": experto

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha generado múltiples interrogantes sobre el futuro político de Venezuela, particularmente respecto al destino de los integrantes del régimen que permanecen en estructuras de poder, el restablecimiento de la democracia y cuál es la razón para que María Corina no esté en los planes inmediatos de Estados Unidos.

Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, analizó en Noticias RCN lo que ha sucedido y lo que vendrá para los venezolanos.

¿Qué va a pasar con el resto de los integrantes del régimen que los vemos aún en el poder?

Por el momento, lo que estamos viendo es la continuidad de la dictadura chavista en el ejercicio del poder, el control del Estado y de todo su aparato institucional y de seguridad.

El régimen se ha decantado por mantener a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en una especie de limbo que no da claridad sobre los alcances y dinámicas que podría llegar a tener esto, y particularmente tratan de justificar esa situación a partir del Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el régimen.

Básicamente, estamos en una dictadura sin dictador, pero con un aparato dictatorial que sigue ejerciendo el poder y que, tristemente está recrudeciendo las dinámicas de persecución.

¿Cuál será el papel de María Corina Machado?

Es un papel dentro de la sociedad venezolana y cualquier proceso político debe contar con ella. María Corina se ganó el respaldo y el liderazgo de la oposición venezolana y la oposición es la mayoría de los venezolanos.

Lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos trata de ningunear su papel, de minimizarlo y, si bien puede estar dentro de una lógica pragmática en el sentido de que los que detentan el poder son los chavistas, no puede desconocer la realidad de la voluntad popular expresada por los venezolanos en favor de María Corina Machado y en favor de Edmundo González Urrutia.

En estos primeros días todavía no hay claridad, pero muy seguramente María Corina debe empezar una labor del lobby para llegar a los Estados Unidos y buscar una reunión directa con Donald Trump y con el secretario de Estado para establecer cuál es la posición de la mayoría de los venezolanos, los cuales ella representa.

¿Esta operación que inició con la caída de Nicolás Maduro podría tener varias fases de desarrollo hasta que por fin se alcance una transición democrática?

No. Lamentablemente, el objetivo de los Estados Unidos no es el restablecimiento de la democracia. Los dejó ver en su declaración del presidente Donald Trump, en el cual hizo alusión a la dinámica del narcoterrorismo como expulsa para entrar a Venezuela, pero particularmente criminalizó a los migrantes venezolanos en los Estados Unidos y las dinámicas de los flujos migratorios y, por el otro lado, hizo unas afirmaciones respecto al petróleo de los venezolanos que son muy cuestionables.

Estamos en una situación compleja porque la caída de Nicolás Maduro, por el momento y por las acciones que ha hecho Estados Unidos, no significa la construcción de democracia en el hermano país, sino el establecimiento de unos intereses y de una convivencia de los Estados Unidos con un régimen que le permita acceso a los recursos naturales de este país.