Las condiciones en las que estarían siendo liberados los presos políticos en Venezuela

En las últimas horas comenzaron a concretarse en Venezuela las liberaciones de presos políticos en manos del régimen de Nicolás Maduro, la mayoría de ellos detenidos en El Helicoide, en Caracas.

La masiva excarcelación de presos políticos se da tras el anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Aunque aseguró que se trató de una decisión unilateral, enmarcada por la paz, Donald Trump, dio a entender que sus negociaciones con Delcy Rodríguez tendrían qué ver:

Se están liberando presos que nadie creía que volverían a ver, y entiendo que en muchos casos son buenas personas, pero nadie creyó jamás que los presos fueran liberados, así que vamos a trabajar con ellos y con los líderes del país.

Vladimir Villegas, periodista venezolano, quien ha estado atento a estas excarcelaciones en Venezuela después de que el régimen hiciera el anuncio, conversó con Noticias RCN y explicó cuáles serían las condiciones en las que algunos presos políticos estarían siendo liberados.

RELACIONADO Régimen en Venezuela anunció liberación de un gran número de presos políticos

¿Bajo qué condiciones el régimen estaría liberando a los presos políticos?

Vladimir Villegas:

Ellos salen de la cárcel con medidas restrictivas. Desde una excarcelación continúan sometidos a unas limitaciones. Por ahora no tienen que presentarse en tribunales ni nada, pero tienen limitaciones para hablar sobre el proceso y para dar declaraciones a la prensa, manejo de redes sociales.

Ese es el caso tanto de Enrique Márquez como de Biagio Pilieri, pero no sé bajo cuáles condiciones salen los otros que ya están a la espera de ser puestos en libertad.

Pero hay un dato interesante y es que Márquez y Pilieri fueron liberados en frente de la Plaza Altamira, una emblemática plaza caraqueña en el este de la ciudad, no a las puertas de la Policía Política como era tradicional. Estas liberaciones ocurren a medianoche.

¿Hay un cronograma para las liberaciones de los presos políticos en Venezuela?

Vladimir Villegas:

No hay hasta ahora un cronograma. Todo parte de lo dicho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien hizo el anuncio, que había la decisión como una contribución a la paz.

Lo cierto es que este es un proceso muy complejo de una transición intrachavista, como yo lo he dicho, que tiene sus desafíos para Delcy Rodríguez.

En primer lugar, conseguir estabilidad. Y para conseguir estabilidad tiene que dar señales positivas que generen un buen clima de opinión para su gestión en medio de gravísimas dificultades en cuanto a la relación con Estados Unidos. Luego de los bombardeos del pasado 3 de enero.

RELACIONADO Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

¿Es cierto que será cerrado el Helicoide, llamado centro de torturas en Venezuela?

Vladimir Villegas:

No tengo información con respecto a si está definido el cierre, pero ayer circuló la información de que estaban desalojando lo correspondiente a la Policía Nacional Bolivariana, que había un traslado de documentos en los camiones.

Allí también funciona una sede de la Policía Nacional Bolivariana y el Sebín.

Estamos en un nuevo momento político, un momento inédito en el cual pueden pasar cosas como esa. Por ejemplo, que el presidente Trump anuncie el cierre del Sebín y al día siguiente comienza el anuncio de liberación de presos políticos. Es decir, que todo esto forma parte de una misma hoja de ruta, al parecer.

Esperamos que no se active nuevamente la llamada puerta giratoria, es decir, que se vacíe la cárcel para que luego otros vayan a llenarla. Este debe ser el cierre de un ciclo lamentable y doloroso para los venezolanos, de tener un país con 2.000 presos políticos, que al día de hoy eran 800 o 900. Eso es algo que ha sido como una grave herida en el alma venezolana