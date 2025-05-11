Llegaron las 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia le envió a Jamaica

Una semana atrás, el huracán Melissa tocó tierra jamaiquina. Desde ese momento, han sido numerosas las afectaciones y número de muertes. Está siendo una de las tormentas más potentes jamás registradas en el país centroamericano.

RELACIONADO Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa

Solamente en Jamaica, han fallecido 32 personas. A nivel general en el Caribe, la cifra llegó a 76. Es decir, una considerable cantidad ha sido en la isla. Otros países damnificados han sido Haití y Cuba.

Preocupante situación en Jamaica

Los propios habitantes en Jamaica han pedido ayuda mundial. Una de las afectadas comentó lo siguiente en diálogo con AFP: “Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos alimentos, agua, artículos de aseo”.

Videos e imágenes han mostrado la devastadora situación en la que muchas personas lo han perdido todo y han tenido que dormir en las calles.

Dadas las circunstancias, son varios los países que han brindado apoyo. Uno de ellos es Colombia que el pasado viernes 31 de octubre informó que se enviaron 22 toneladas de asistencia humanitaria.

Las ayudas humanitarias de Colombia

Fueron empaquetados 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos. Además, se suministraron 26 mil galones de agua potable.

La carga comenzó su recorrido en la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Armada han estado detrás del proceso. La embarcación dispuso de 48 horas de recorrido y hace pocas horas finalmente arribó a suelo jamaiquino.

En horas de la mañana de este miércoles 5 de noviembre, la UNGRD dio el gran anuncio. El cargamento estuvo en dos naves: Nanny of The Maroons y Marcus Garvey.

La idea no es culminar aquí, dado que en los planes del Gobierno está la preparación de otras 54 toneladas a Cuba. “Su presencia en Jamaica es una muestra de solidaridad y apoyo en este momento difícil, cuando más lo necesita el pueblo”, afirmó la embajadora Emiliana Bernard Stephenson.