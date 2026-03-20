Maduro y su esposa aseguraron no poder pagar abogados en EE.UU.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sumó un nuevo capítulo, luego de que ambos aseguraran ante un tribunal federal en Nueva York que no cuentan con recursos económicos para financiar su defensa.

La declaración fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donnelly, insistieron en que sus clientes están dispuestos a demostrar su situación financiera si el juez lo solicita.

Según el documento, tanto Maduro como Flores firmaron declaraciones juradas en las que afirman no poder costear sus honorarios legales.

Este nuevo movimiento judicial se produce a pocos días de una audiencia clave programada para el 26 de marzo, en la que se definirá el rumbo del proceso.

La defensa busca que el caso sea desestimado al considerar que existen vulneraciones constitucionales en su desarrollo.

Maduro no tendría con qué pagar su defensa

El equipo legal sostuvo que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han impedido que el Gobierno venezolano pague la defensa de la pareja.

Esta restricción, aseguran, limita el derecho de los acusados a elegir libremente a sus abogados.

De acuerdo con los abogados, esta situación vulneraría la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a una defensa adecuada, así como la Quinta Enmienda, relacionada con el debido proceso.

Además, subrayan que en otros casos se ha permitido que terceros sancionados cubran los gastos legales, lo que consideran un trato inconsistente.

En ese sentido, la defensa también rechaza la alternativa de que Maduro y Flores acepten un abogado de oficio.

“Obligar a los acusados a aceptar un defensor que no eligieron no resuelve la violación de sus derechos”, argumentaron en el documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein.

Implicaciones políticas y judiciales en el caso de Maduro

El caso contra Maduro y su esposa está relacionado con acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo, cargos que forman parte de un expediente abierto por la justicia estadounidense desde hace varios años.

Sin embargo, el argumento de falta de recursos ha generado controversia, especialmente por las versiones contrapuestas.

Mientras la defensa insiste en que no pueden acceder a fondos debido a las sanciones, sectores críticos cuestionan la supuesta insolvencia del exmandatario.

Para los abogados, la solución es clara: el tribunal debe desestimar el caso por considerarlo “inconstitucionalmente defectuoso” o, en su defecto, convocar una audiencia específica para revisar estas condiciones.

El futuro del proceso dependerá de la decisión del juez Hellerstein en los próximos días. Si se acepta la solicitud de la defensa, el caso podría tomar un giro inesperado. De lo contrario, Maduro y Flores deberán enfrentar el juicio bajo las condiciones actuales.

Por ahora, el argumento de no tener recursos suficientes para pagar abogados añade un nuevo elemento de tensión a un proceso que ya es considerado uno de los más complejos y sensibles en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.