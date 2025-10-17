CANAL RCN
Nestlé despedirá a 16.000 empleados en todo el mundo: hay comunicado

Nestlé, multinacional suiza con operaciones en Colombia, anunció el despido de 16.000 empleados en todo el mundo como parte de su plan de reducción de costos.

Nestlé despedirá a varios empleados
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
03:16 p. m.
El gigante alimentario suizo Nestlé, con presencia en Colombia y el resto de América Latina, anunció un recorte global de 16.000 empleos durante los próximos dos años.

La medida, que forma parte de un ambicioso plan de ahorro y reestructuración, representa cerca del 6% de su plantilla mundial, según confirmó el nuevo director general de la compañía, Philipp Navratil.

“El mundo está cambiando y Nestlé debe adaptarse más rápidamente”, afirmó Navratil en un comunicado. “Esto implicará tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla y enfocarnos en las áreas de mejor rendimiento”.

Reestructuración global para reducir costos

El anuncio se dio a conocer junto con el informe financiero de los primeros nueve meses de 2025, en el que la empresa reportó una caída del 1,9% en sus ventas, alcanzando los 65.900 millones de francos suizos (unos 83.000 millones de dólares).

El nuevo plan prevé ahorros anuales de hasta 1.000 millones de francos suizos para finales de 2027, el doble de lo estimado inicialmente.

De los 16.000 empleos afectados, 12.000 corresponden a cargos administrativos distribuidos en diversas regiones del mundo, mientras que otros 4.000 estarán vinculados a ajustes en la cadena de suministro y producción.

La noticia impulsó temporalmente las acciones de Nestlé, que subieron más del 8% en la bolsa de Zúrich tras conocerse el anuncio.

Crisis interna y cambio de liderazgo

El anuncio de los despidos ocurre en medio de un periodo de turbulencia interna. En septiembre, Laurent Freixe, ex director ejecutivo de la compañía, fue destituido tras revelarse una relación sentimental no declarada con una subordinada.

Ahora, Philipp Navratil, quien antes lideraba Nespresso, asume el reto de restaurar la estabilidad y recuperar el crecimiento en un entorno global desafiante marcado por la inflación, los cambios en el consumo y la competencia creciente en el mercado de alimentos y bebidas.

“Los resultados están empezando a verse. Ahora debemos hacer más y actuar con mayor rapidez para acelerar el crecimiento”, concluyó Navratil.

