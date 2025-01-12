Nicolás Maduro contra las cuerdas por Estados Unidos: Colombia hizo una propuesta

Estados Unidos aumentó la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En las últimas horas, el presidente Donald Trump declaró que el espacio aéreo de Venezuela estaría cerrado.

Hubo reacciones desde varios lugares del mundo, una de ellas fue la del presidente Gustavo Petro, quien rechazó esta medida, aseguró que es ilegal y lanzó una propuesta en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El jefe de Estado colombiano mantiene duras críticas contra el gobierno estadounidense por el operar de la ofensiva contra el narcotráfico que adelanta en el Caribe y el Pacífico, muy cerca de Venezuela, donde han muerto decenas de personas en bombardeos a embarcaciones.

Lo que se sabe de la llamada de Trump y Maduro

Tras la confirmación del presidente Donald Trump de haber conversado telefónicamente con Nicolás Maduro, a bordo del Air Force One, el mandatario evitó dar detalles de la llamada.

Solo dijo que no podría afirmar si salió bien o mal la conversación que sostuvo con el número uno del régimen.

Trump también pidió no hacer ninguna interpretación sobre si habrá un ataque o no, tras su advertencia sobre el espacio aéreo venezolano que debería ser considerado como cerrado.

Presidente Gustavo Petro lanzó propuesta para EE. UU. y Venezuela

Ante la situación actual entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Gustavo Petro calificó como completamente ilegal este cierre y ofreció la ciudad de Cartagena como lugar para que se reúnan los venezolanos para, según él, tener un diálogo democrático.

La Aeronáutica Civil de Colombia mostró también su descontento frente a las declaraciones del presidente Trump sobre el cierre del espacio aéreo.

Por su parte, Maduro denunció ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo que supuestamente Estados Unidos estaría buscando apoderarse de sus reservas petroleras.