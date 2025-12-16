Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación en el Pacífico deja ocho muertos

El Ejército de Estados Unidos anunció este lunes nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones cargadas de drogas en el Pacífico oriental que dejaron ocho muertos.

La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.

La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico.

Bombardeo en el Pacífico deja ocho muertos

El Ejército agregó que "un total de ocho hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera".

La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques.

El objetivo de Estados Unidos es Nicolás Maduro

Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas.