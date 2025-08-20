Perú ordenó expulsar a topógrafos colombianos detenidos en la isla Santa Rosa

La justicia peruana ordenó la expulsión inmediata de dos topógrafos colombianos detenidos en la isla Santa Rosa y acusados de violar su soberanía.

Se trata de Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López, ambos condenados inicialmente a 17 meses de prisión. Sin embargo, un acuerdo con la fiscalía peruana sustituyó la pena a cambio de su expulsión y el pago de una sanción equivalente a 1.250 dólares.

Los colombianos estaban bajo detención preliminar desde el 12 agosto, cuando fueron arrestados por la Policía peruana en la isla ubicada sobre el río Amazonas, y que se convirtió en el centro de una disputa fronteriza entre Lima y Bogotá en las últimas semanas.

Perú alega violaciones a su soberanía en la isla

La autoridad peruana alegó que los topógrafos hacían mediciones de terreno en el distrito Santa Rosa, en la isla Chinería, frente a territorio de Colombia, sin el permiso de Perú.

"Poder Judicial condena a un año y cinco meses de prisión suspendida y la expulsión inmediata del territorio peruano a los ciudadanos colombianos (...) por el delito de violación de la soberanía extranjera ocurrido en el distrito de Santa Rosa de Loreto", anunció la justicia en su cuenta de X.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, que además les prohibió volver a Perú por un período de cinco años.

La respuesta de Colombia

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de "ilegal" y de "secuestro" la detención de los topógrafos.

Al momento de su detención, los colombianos aseguraron que estaban demarcando un terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio de Colombia.

Para el gobierno de Boluarte, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas.

La disputa con Colombia se avivó luego de que Perú oficializara en julio la creación del distrito de Santa Rosa y enviara funcionarios a la zona.

Entretanto, delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.