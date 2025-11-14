Pese al cáncer, Rey Carlos III celebró su cumpleaños número 77 trabajando de sol a sol

En un año marcado por su viaje oficial a Canadá, dos visitas al Vaticano —incluida una inédita oración conjunta con el papa León XIV— y un encuentro de “alta diplomacia” con el presidente Donald Trump en el Castillo de Windsor, el rey Carlos III continúa exhibiendo un nivel de actividad que sorprende incluso a los expertos.

“Cumple con sus compromisos y sigue haciendo todo lo que se espera de un rey”, recordaba esta semana el especialista en la monarquía Robert Jobson, y anotó que el palacio nunca ha detallado el tipo de cáncer que padece el monarca, alimentando “las especulaciones”.

Ese ritmo no se detuvo ni siquiera este viernes, cuando Carlos III celebró su 77 cumpleaños en Gales. Acompañado por la reina Camila, el soberano asistió a la recepción por el 200º aniversario del Castillo de Cyfarthfa —considerado una pieza clave del patrimonio galés— antes de inaugurar un nuevo depósito de trenes. La jornada prolonga una secuencia de meses especialmente exigentes para el rey, pese a haber anunciado su enfermedad en febrero del 2024.

Carlos III ha mantenido su agenda, con cambios mínimos para cuidar de su salud:

El Daily Express destacó que este año, a pesar del diagnóstico, Carlos ha protagonizado un número récord de compromisos oficiales desde que asumió el trono en septiembre del 2022; lo que muchos interpretan como un intento consciente de contrarrestar los rumores sobre un deterioro de su estado físico.

Según Jobson, el soberano ha introducido algunos cambios, pues “no se puede esperar que esté al 100%” y ahora “duerme la siesta por la tarde”, pero insiste en mantenerse completamente operativo. Versión que la reina Camila reforzó en declaraciones entregadas a la prensa británica, en las que se refiere a Carlos como alguien que “ama su trabajo y por eso se mantiene en pie”.

La agenda real, sin embargo, no se limita a la representación institucional. En las últimas semanas, el monarca también ha debido enfrentar el resurgimiento de críticas hacia la Casa Real provocadas por los nuevos giros en el escándalo que involucra a su hermano Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein. Una circunstancia que ha obligado al palacio a concentrarse en preservar la estabilidad de la institución.

Como rey, Carlos III ha intentado fortalecer su papel diplomático:

En paralelo, el rey ha fortalecido su papel en la diplomacia internacional. La reunión con Trump, celebrada en septiembre, fue una sugerencia del primer ministro Keir Starmer, decidido a asegurar la continuidad de la “relación privilegiada” entre Londres y Washington.

Pese al cáncer —del que se desconoce la naturaleza—, pese a las especulaciones y pese a las tensiones internas, Carlos III parece decidido a demostrar que está lejos de retirarse. Su cumpleaños en Gales fue la última muestra.