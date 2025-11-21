¿Puede el cogobierno planteado por Petro evitar que continúe el régimen de Maduro en Venezuela?

El presidente Gustavo Petro propuso un Gobierno de transición compartido para Venezuela, similar al modelo del Frente Nacional colombiano, en medio de crecientes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos.

La iniciativa busca ofrecer una salida negociada a la crisis política venezolana, mientras buques y aviones de combate estadounidenses se despliegan cerca de las costas del país caribeño.

Según el análisis de Camilo González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, "cuando tú amenazas a un dictador pues se atrinchera mucho más, porque hay altos costos".

González explicó en La Mesa Ancha que la propuesta de Petro funcionaría como "una suerte de salvavidas" para evitar que Maduro se aferre más al poder ante las amenazas militares.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, indicó que Maduro podría estar de acuerdo con una salida negociada. Tanto el mandatario venezolano como el presidente estadounidense Donald Trump han expresado disposición a reunirse, aunque las condiciones para un diálogo efectivo permanecen inciertas.

Analistas cuestionan viabilidad del cogobierno chavista-oposición

Por su parte, el analista Julio César Iglesias señaló la paradoja histórica de la propuesta: "El M-19 nació como reacción al Frente Nacional, y ahora el gran líder histórico del M-19, Gustavo Petro, proponga como salida a Venezuela una figura similar".

RELACIONADO María Corina Machado recibió amenaza del régimen venezolano si viaja a recibir el Nobel de la Paz

Además, cuestionó la imparcialidad colombiana, afirmando que "la mediación de Colombia hay que tomarla con beneficio de inventario porque no es la mediación de una parte imparcial".

González advirtió sobre la viabilidad del cogobierno propuesto: "Les pueden dar a la oposición un espacio en la presidencia, pero el chavismo, el madurismo, se queda con otros poderes". Explicó que estas estructuras impedirían el avance del país y podrían servir como excusa para que las fuerzas militares justifiquen una toma de poder.

Entre presión militar y colapso económico: escenarios de la crisis venezolana

Los expertos coincidieron en que el régimen de Maduro ha construido una oposición dependiente que podría utilizar para este tipo de acuerdos. "Seguramente la propuesta del chavismo será cogobernar con la oposición que ellos elijan", advirtió González.

Sobre las alternativas para resolver la crisis venezolana, González afirmó que "puede ser la combinación de todos" los factores, desde presión militar hasta colapso económico. Julio concluyó que "las dictaduras se derrumban" repentinamente: "Pueden durar muchos años, lo vemos en Cuba, 60, 70 años de dictadura. El día que se caiga la opresión va a ser una sorpresa".

La propuesta de Petro, ya planteada antes de las elecciones de 2024 y rechazada por Maduro en su momento, resurge en un contexto de mayor presión internacional y cuestionamientos sobre la legitimidad del régimen venezolano tras los resultados electorales disputados.