Famoso cantante nominado a los Grammy fue arrestado en Estados Unidos: ¿Qué pasó?

Medios de comunicación de Estados Unidos informaron que el famoso cantante Akon fue arrestado en Georgia.

Alioune Badara Damala, más conocido como Akon, es un artista estadounidense-senegalés. Se ha destacado en el rap, hip hop y R&B; lo cual lo ha hecho estar varias veces nominado a los Premios Grammy y tener 45 canciones en la lista Billboard Hot 100.

¿Por qué fue arrestado Akon?

Si bien el hecho ocurrió el pasado viernes 7 de noviembre, hasta hace algunas horas se conocieron los detalles. TMZ, medio especializado en entretenimiento, aseguró que el motivo radicó tras no presentarse ante un tribunal.

Resulta que el rapero era requerido por una licencia suspendida. TMZ precisó que en septiembre, Akon estaba manejando cuando su vehículo se quedó sin batería en medio de una vía.

Los policías atendieron su llamado de emergencia, pero al revisar sus antecedentes, comprobaron que tenía la licencia suspendida. A pesar del requerimiento, Akon no se presentó ante el estrado. Solamente le impusieron una multa y le confiscaron la camioneta.

El 7 de noviembre, la camioneta estaba estacionada cerca a un local y a través de las cámaras de seguridad, se confirmó que era la de Akon. Horas después, el artista fue dejado en libertad.

Otras controversias de Akon

Esta no es la primera vez que Akon tiene problemas con la justicia. Uno de los más mediáticos y polémicos ocurrió en 2007, cuando protagonizó un controversial baile con una menor de edad en público.

Durante un concierto del 12 de abril en Trinidad, una joven de 14 años subió al escenario y bailó con él, pero de una forma que fue calificada por la prensa como explícita. Tres semanas después, el rapero emitió un comunicado con sus disculpas.

Hace un par de años, el productor Suge Knight afirmó que Akon presuntamente tuvo relaciones con dos jóvenes de 12 y 13 años. Horas después, el artista aseguró que no era cierto.