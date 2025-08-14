CANAL RCN
Internacional

Rusia y Ucrania realizan intercambio de 84 prisioneros de guerra

El canje se realizó un día antes de la esperada cumbre en Alaska entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Soldados en Ucrania
FOTO: AFP

AFP

agosto 14 de 2025
07:07 a. m.
Rusia y Ucrania llevaron a cabo este jueves un intercambio de 84 prisioneros de guerra, informó el Ministerio de Defensa ruso, en un gesto que ocurre en medio de los intentos diplomáticos para poner fin al conflicto que enfrenta a ambos países.

UE convoca reunión urgente sobre Ucrania antes de la cumbre Trump-Putin
RELACIONADO

Según el comunicado, “84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados”. El canje se realizó un día antes de la esperada cumbre en Alaska entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Putin destaca esfuerzos de Estados Unidos para la paz

Horas antes del anuncio del intercambio, Putin elogió lo que calificó como esfuerzos “sinceros” de Estados Unidos por buscar una salida negociada al conflicto en Ucrania.

“La administración estadounidense (…) está realizando esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas”, dijo el mandatario ruso durante una reunión sobre la preparación del encuentro con Trump, según el Kremlin.

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca
RELACIONADO

La cumbre en Alaska se perfila como un momento clave para evaluar el futuro de las negociaciones y posibles acuerdos que permitan reducir las tensiones en la región, después de más de dos años de enfrentamientos.

