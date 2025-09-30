CANAL RCN
Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

El influencer chino Tang Feiji murió en plena transmisión en vivo tras estrellarse con su aeronave. Cientos de seguidores presenciaron el trágico momento en Douyin.

Murió Tang Feiji
Foto: captura de pantalla

septiembre 30 de 2025
06:15 p. m.
El mundo digital en China quedó conmocionado tras la trágica muerte de Tang Feiji, un influencer de 55 años que perdió la vida mientras transmitía en vivo el vuelo de su aeronave ultraligera en el condado de Jiange, provincia de Sichuan.

El accidente ocurrió el pasado 27 de septiembre de 2025 frente a cientos de seguidores conectados a Douyin, la versión china de TikTok.

Durante la retransmisión, Feiji perdió el control de su birrotor, que cayó en picada hasta estrellarse contra el suelo, provocando una explosión inmediata.

La escena, que quedó grabada en tiempo real, dejó en shock a la comunidad digital que lo seguía fielmente por sus arriesgadas aventuras aéreas.

¿Quién era Tang Feiji?

Tang Feiji se había convertido en un creador de contenido muy seguido en el ámbito de la aviación recreativa.

Aunque no era piloto profesional, compartía constantemente sus vuelos y la vida alrededor de su aeronave. Su nombre artístico, “Feiji”, significa “avión” en chino, lo que reforzaba su identidad como apasionado del aire.

Según medios locales como Cover News, el influencer había adquirido el ultraligero el año pasado por un valor cercano a 350.000 yuanes (unos 49.000 dólares). Se trataba de un modelo de un solo asiento y poco más de 115 kilos de peso, el cual él modificó para utilizar.

Un debate sobre la seguridad

Tras el accidente, resurgió la polémica en redes sociales sobre los riesgos de volar sin la preparación adecuada.

En videos anteriores, Tang aseguraba que había logrado dominar los controles de su aeronave con apenas seis horas de práctica.

Este detalle alimentó las críticas y abrió un debate sobre la necesidad de mayor regulación y entrenamiento para pilotos aficionados.

