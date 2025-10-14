Tragedia en Venezuela: 14 muertos dejó inundación de una mina de oro en el estado Bolívar

Al menos 14 mineros murieron tras las devastadoras inundaciones que alcanzaron minas de oro en la población de El Callao, en estado Bolívar, en Venezuela.

El sistema nacional para la gestión de riesgo, conformado por organismos de rescate y militares, instaló un puesto de comando a fin de coordinar las operaciones para la recuperación de los 14 fallecidos en esta región rica en oro.

"Es muy horrible lo que se está viviendo", dijo Elizabeth Zerpa, quien perdió a dos familiares que vivían en la vecina población de Guasipati.

Lluvias dejaron 14 mineros muertos en el estado Bolívar

Las fuertes lluvias provocaron la inundación repentina de varios pozos subterráneos en El Callao, estado Bolívar, lo que impidió a los mineros evacuar las minas.

El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, dijo a medios locales que las lluvias comenzaron el domingo alrededor de las 6:00 de la tarde. Indicó que en el municipio hay unos 60.000 mineros.

En un video divulgado en redes sociales puede verse el momento en que rescatan a varios de los muertos.

Las lluvias duraron como dos horas y el deslave fue demasiado rápido. Fue de un momento a otro en que bajó el agua", contó un minero de El Callao.

Los túneles que se comunican entre sí colapsaron internamente por la entrada de agua, aseguraron los sobrevivientes.

Tragedia en una de las zonas con mayor riqueza de Venezuela

El Callao es una población cuya vida gira en torno a la extracción de oro. Está ubicada a unos 800 kilómetros por carretera desde Caracas.

Forma parte del Arco Minero del Orinoco, una franja de 112.000 km2 con grandes reservas minerales donde se conjugan la minería legal y las minas clandestinas. Además de oro hay diamantes, cuarzo, hierro, bauxita y coltán.

Entre 2023 y 2024, al menos unos 30 mineros murieron por el colapso de minas auríferas en el estado Bolívar.