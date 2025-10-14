CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Venezuela: 14 muertos dejó inundación de una mina de oro en el estado Bolívar

Las torrenciales lluvias en El Callao, estado Bolívar, provocaron la mortal inundación de los socavones.

Tragedia en Venezuela: 14 muertos dejó inundación de una mina de oro en el estado Bolívar
Foto: AFP / Freepik

AFP

octubre 14 de 2025
09:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos 14 mineros murieron tras las devastadoras inundaciones que alcanzaron minas de oro en la población de El Callao, en estado Bolívar, en Venezuela.

El sistema nacional para la gestión de riesgo, conformado por organismos de rescate y militares, instaló un puesto de comando a fin de coordinar las operaciones para la recuperación de los 14 fallecidos en esta región rica en oro.

"Es muy horrible lo que se está viviendo", dijo Elizabeth Zerpa, quien perdió a dos familiares que vivían en la vecina población de Guasipati.

El estado de salud de los dos activistas venezolanos víctimas de atentado sicarial en Bogotá
RELACIONADO

El estado de salud de los dos activistas venezolanos víctimas de atentado sicarial en Bogotá

Lluvias dejaron 14 mineros muertos en el estado Bolívar

Las fuertes lluvias provocaron la inundación repentina de varios pozos subterráneos en El Callao, estado Bolívar, lo que impidió a los mineros evacuar las minas.

El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, dijo a medios locales que las lluvias comenzaron el domingo alrededor de las 6:00 de la tarde. Indicó que en el municipio hay unos 60.000 mineros.

En un video divulgado en redes sociales puede verse el momento en que rescatan a varios de los muertos.

Las lluvias duraron como dos horas y el deslave fue demasiado rápido. Fue de un momento a otro en que bajó el agua", contó un minero de El Callao.

Los túneles que se comunican entre sí colapsaron internamente por la entrada de agua, aseguraron los sobrevivientes.

Video del momento exacto del nuevo ataque de EE. UU. contra lancha venezolana: cifra de muertos va en 27
RELACIONADO

Video del momento exacto del nuevo ataque de EE. UU. contra lancha venezolana: cifra de muertos va en 27

Tragedia en una de las zonas con mayor riqueza de Venezuela

El Callao es una población cuya vida gira en torno a la extracción de oro. Está ubicada a unos 800 kilómetros por carretera desde Caracas.

Forma parte del Arco Minero del Orinoco, una franja de 112.000 km2 con grandes reservas minerales donde se conjugan la minería legal y las minas clandestinas. Además de oro hay diamantes, cuarzo, hierro, bauxita y coltán.

Entre 2023 y 2024, al menos unos 30 mineros murieron por el colapso de minas auríferas en el estado Bolívar.

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”
RELACIONADO

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah

Artistas

Falleció reconocido cantante a los 51 años: ganador de varios premios Grammy

Premio Nobel

“No puedo dejar el lugar donde me escondo”: María Corina Machado sobre su viaje a Oslo para recibir el Nobel de Paz

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón preocupa por su estado de salud previo a su pelea con Andrea Valdiri

Yina Calderón comentó que se encuentra delicada de salud previo a su lucha de 'Stream Fighters'.

Selección Colombia

Así fue el partido de preparación entre Colombia y Canadá: reviva las mejores jugadas

Colombia empató 0-0 ante Canadá en amistoso de preparación. Reviva las mejores jugadas y los cambios que hizo Néstor Lorenzo en el segundo tiempo.

Ministerio de la Igualdad

Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó exámenes Saber Pro ni TyT

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios