Trump desata polémica al sugerir pena de muerte para legisladores demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una fuerte polémica este jueves al insinuar la posibilidad de aplicar la pena de muerte a seis legisladores demócratas que, en un reciente pronunciamiento público, instaron a los militares a rechazar “órdenes ilegales” del gobierno.

La declaración presidencial, realizada a través de su red Truth Social, ha reavivado la confrontación política y el debate sobre los límites del discurso dentro de la Casa Blanca.

El origen de la controversia fue un video publicado el martes en X, en el que varios senadores y representantes demócratas, todos ellos con experiencia militar o en inteligencia, aseguraron que los miembros de las fuerzas armadas tienen el derecho de negarse a obedecer mandatos que violen la Constitución. El mensaje fue interpretado por Trump como un acto de deslealtad.

“¡Comportamiento sedicioso de traidores! ¿Encerrarlos?” publicó el mandatario inicialmente. Minutos más tarde, intensificó el tono al escribir: “¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!”.

Trump incluso compartió el mensaje de un usuario que lo exhortaba a “colgarlos”, alegando que un presidente como George Washington hubiera actuado de igual forma.

El Partido Demócrata reaccionó rápidamente, calificando las palabras del presidente como “una absoluta canallada”.

Acompañaron el mensaje con una captura del comentario de Trump en X, como muestra del peligro que, a su juicio, implica este tipo de retórica proveniente del jefe de Estado.

En el polémico video, los legisladores denunciaron que la administración Trump estaría usando a las fuerzas armadas e inteligencia contra sus propios ciudadanos.

“Las amenazas a nuestra Constitución ya no son solo externas”, afirmaron, agregando que los uniformados pueden y deben rechazar órdenes ilegales.

Entre los firmantes se encuentran figuras como el senador Mark Kelly, excombatiente de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien trabajó en Irak como oficial de la CIA.

Pese a las amenazas, prometieron no ceder ante la presión y recordaron que su lealtad es con la Constitución. “El juramento de defender al país dura toda la vida. Ninguna amenaza o llamado a la violencia nos hará abandonar esa obligación”, señalaron en un comunicado conjunto.

El mensaje de los legisladores fue duramente cuestionado desde la propia Casa Blanca. Stephen Miller, subjefe de gabinete, aseguró que se trataba de un llamado a la rebelión militar y una incitación directa contra el comandante en jefe.

A nivel institucional, los líderes de ambos partidos también se pronunciaron. El demócrata Chuck Schumer acusó a Trump de “avivar las llamas de la violencia”, sosteniendo que sus palabras pueden motivar a sus seguidores más radicales. “Está encendiendo un fósforo en un país saturado de gasolina política”, advirtió.

En contraste, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, criticó la actitud de los legisladores demócratas, calificándola de “inapropiada y muy peligrosa”.

Cabe mencionar que la controversia se da en un contexto marcado por cuestionamientos al manejo que la administración Trump ha hecho de las fuerzas armadas tanto dentro como fuera del país.

En el ámbito interno, el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades, menudo contra la voluntad de autoridades locales, ha sido objeto de demandas judiciales por supuestamente utilizar a los militares con fines políticos.

En el exterior, también llueven críticas por los ataques ordenados por Trump contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico oriental.

Según organizaciones especializadas, estas operaciones han dejado al menos 83 muertos desde septiembre y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.