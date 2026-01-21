CANAL RCN
Internacional

Trump llega a Davos en medio de polémica por pretensión de anexar Groenlandia

El mandatario republicano había aterrizado previamente en Zúrich con dos horas de retraso respecto al horario previsto.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 21 de 2026
08:37 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descendió este miércoles del helicóptero Marine One en la zona de aterrizaje de Davos para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF), marcada por un ambiente convulso debido a su pretensión de anexar Groenlandia y la firme oposición de los líderes europeos.

El mandatario republicano había aterrizado previamente en Zúrich con dos horas de retraso respecto al horario previsto y luego se trasladó hacia la lujosa estación de esquí suiza que acoge el foro.

"Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción", declaró con una sonrisa antes de partir. Consultado sobre hasta dónde llegará en su intento de anexión, respondió: "Ya lo descubrirán".

Su esperado discurso, el primero en seis años ante la élite económica y política mundial reunida en Davos, está programado para las 14H30 locales (13H30 GMT).

Europa cierra filas contra la presión de Washington

Los líderes europeos han endurecido su postura frente a Trump. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió plantar cara a los "matones", mientras que la Unión Europea anunció una respuesta "firme". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a romper con la "tradicional prudencia" frente a un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En contraste, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió al mandatario estadounidense y recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno a Groenlandia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió a los asistentes "respirar hondo" y evitar "acritud" hacia Trump, mientras un ejecutivo de Meta advirtió que sería "autodestructivo" que la UE golpeara a las tecnológicas estadounidenses en represalia por los aranceles que Washington amenaza imponer.

Advertencias sobre la OTAN y la seguridad del Ártico

Trump insiste en que Groenlandia, rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN frente a China y Rusia. Para reforzar su postura, amenazó con aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos que respaldan a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania. "Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.

Macron denunció los intentos de Washington de "subordinar a Europa" y calificó de "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles. Francia incluso solicitó "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia. En paralelo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al declarar que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió a sus 57.000 habitantes que no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, alertó que cualquier acción de Estados Unidos contra un aliado "significaría el fin de la OTAN".

En medio de estas tensiones, se espera que Trump anuncie el jueves la creación de un "Consejo de Paz", un organismo internacional con membresía permanente de mil millones de dólares, concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero que ahora se perfila como un mecanismo global y potencial rival de la ONU.

