VIDEO | Uno de los volcanes más activos del mundo entró en erupción: así se vio la expulsión de lava

Una nueva erupción del volcán Kilauea, considerado uno de los más activos del mundo, ha encendido las alarmas en Hawái.

Este gigante natural, ubicado en la Isla Grande, comenzó a expulsar lava incandescente y columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia.

Uno de los volcanes más activos del mundo entró en erupción

El Kilauea, conocido por su constante actividad volcánica, volvió a despertar con fuerza. Autoridades del Servicio Geológico de Estados Unidos confirmaron que la erupción se originó en la caldera principal del volcán, dentro del cráter Halemaumau, una zona históricamente activa.

Desde allí, la lava brotó con intensidad, generando grandes fuentes incandescentes que alcanzaron varios metros de altura.

Aunque el evento ha atraído la atención de turistas y curiosos, los expertos han recomendado mantenerse alejados de la zona, debido a la posible emisión de gases volcánicos y la caída de ceniza.

Por ahora, las autoridades no han reportado daños en viviendas ni víctimas, pero se mantienen en alerta ante posibles desplazamientos de lava hacia áreas habitadas.

Historial del volcán de Hawái que entró en erupción

El Kilauea, situado en el flanco sureste del volcán Mauna Loa, es considerado el volcán más joven de la cadena hawaiana y uno de los más estudiados del planeta.

Su historia eruptiva es extensa, pues desde 1983 ha mantenido actividad constante, especialmente en la zona de fisura oriental, donde ha destruido cientos de viviendas y modificado la geografía costera de la isla.

Los registros históricos y las evidencias geológicas indican que en los últimos 10.000 años ha tenido al menos un centenar de erupciones confirmadas, con más de 70 documentadas desde el siglo XIX.