Escándalo: famosa cantante del género urbano fue detenida por presunta posesión de armas

Un nuevo escándalo ha sacudido a la industria musical ya que, según portavoces internacionales, se habría llevado a cabo una nueva captura policial a una de las artistas más polémicas de los últimos años del género urbano.

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¿De quién se trata?

En esta oportunidad el hecho fue protagonizado por Jorgina Guillermo Díaz, más conocida artísticamente como ‘Yailin la más viral’, quien fue arrestada en la mañana de este martes 24 de marzo, en República Dominicana, durante un operativo que las autoridades se encontraban adelantando en la zona.

Según portavoces internacionales, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigación habrían encontrado, al parecer, dos armas de fuego dentro de su Lamborghini de color verde en el que se movilizaba presuntamente con dos personas más.

Medios locales dieron a conocer detalles del presunto informe policial en donde se reveló que las armas encontradas corresponden, al parecer, a una pistola Glock 19 de quinta generación con selector de disparo, cargador y dos cápsulas. También, se habría encontrado una segunda arma marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas.

Hasta el momento se sabe que la cantante fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se adelanten las acciones legales correspondientes con el caso.

Así mismo, en las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa el momento exacto de la captura en el que la mujer esconde su rostro con una gorra y la capota de la chaqueta que lleva puesta.

Pese a que las autoridades trataron de ocultar su rostro y esta llevaba cruzadas sus manos hacia delante, algunos fanáticos se aglomeraron a las afueras de la Inspección de Policía para grabar el momento.

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Otros escándalos de Yailin

Esta no sería la primera vez que la dominicana se encuentra relacionada a un escándalo de esta magnitud, pues la mujer de 23 años ya se ha visto vinculada a otros hechos en donde ha llegado a ser acusada por agresión física por su expareja Tekashi 6ix9nine y una creadora de contenido al protagonizar un escándalo en una discoteca de su país.