Zelenski duda de la disposición de Rusia para la cumbre tripartita con él y Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que no ve ningún indicio de que Rusia esté dispuesta a celebrar una cumbre tripartita entre él, el presidente estadounidense, Donald Trump y el ruso, Vladimir Putin.

En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse.

Así lo dijo durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La jefa del Ejecutivo europeo dijo que esperaba que se celebrara una cumbre tripartita "lo antes posible".

Zelenski dijo no saber de los acuerdos a los que habrían llegado Putin y Trump

El presidente ucraniano viajó a Bruselas para participar en una reunión por videoconferencia de la "coalición de voluntarios" que reúne a los aliados de Kiev, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz.

Tras esta cumbre, Zelenski partirá rumbo a Washington para participar, junto con los líderes europeos, en una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

"No sé exactamente de qué hablaron Putin y el presidente Trump" durante su cumbre en Alaska, aseguró Zelenski.

Y me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles.

Zelenski habló de las garantías de seguridad en Ucrania

Lo que "el presidente Trump nos ha dicho sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las reflexiones de Putin. Porque Putin no nos dará ninguna garantía de seguridad", estimó.

Hablando junto a Zelenski, Ursula von der Leyen acogió con satisfacción la propuesta de Trump de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania inspiradas en la Otan.

La presidenta de la Comisión reiteró además que Ucrania debe poder conservar su integridad territorial.