CANAL RCN
Internacional

Zelenski duda de la disposición de Rusia para la cumbre tripartita con él y Estados Unidos

El presidente ucraniano se refirió a la disposición de Rusia para participar en la cumbre tripartita con Donald Trump.

Zelenski duda de la disposición de Rusia para reunirse con él y Estados Unidos
Foto: AFP

AFP

agosto 17 de 2025
12:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que no ve ningún indicio de que Rusia esté dispuesta a celebrar una cumbre tripartita entre él, el presidente estadounidense, Donald Trump y el ruso, Vladimir Putin.

En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse.

Así lo dijo durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La jefa del Ejecutivo europeo dijo que esperaba que se celebrara una cumbre tripartita "lo antes posible".

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca
RELACIONADO

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca

Zelenski dijo no saber de los acuerdos a los que habrían llegado Putin y Trump

El presidente ucraniano viajó a Bruselas para participar en una reunión por videoconferencia de la "coalición de voluntarios" que reúne a los aliados de Kiev, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz.

Tras esta cumbre, Zelenski partirá rumbo a Washington para participar, junto con los líderes europeos, en una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

"No sé exactamente de qué hablaron Putin y el presidente Trump" durante su cumbre en Alaska, aseguró Zelenski.

Y me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles.

Zelenski asegura que habló con Trump sobre una tregua en Ucrania
RELACIONADO

Zelenski asegura que habló con Trump sobre una tregua en Ucrania

Zelenski habló de las garantías de seguridad en Ucrania

Lo que "el presidente Trump nos ha dicho sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las reflexiones de Putin. Porque Putin no nos dará ninguna garantía de seguridad", estimó.

Hablando junto a Zelenski, Ursula von der Leyen acogió con satisfacción la propuesta de Trump de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania inspiradas en la Otan.

La presidenta de la Comisión reiteró además que Ucrania debe poder conservar su integridad territorial.

Rusia y Ucrania realizan intercambio de 84 prisioneros de guerra
RELACIONADO

Rusia y Ucrania realizan intercambio de 84 prisioneros de guerra

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolivia

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria y Jorge Tuto Quiroga se disputan la Presidencia

Ucrania

Trump puja por un acuerdo de paz integral en Ucrania, en vez de un alto al fuego

Donald Trump

Vladimir Putin reveló qué pasó en la reunión con Trump sobre la guerra en Ucrania

Otras Noticias

Redes sociales

Insólito: bebé en Colombia habría sido registrada con el nombre de Chat Yipiti

Una bebé en Córdoba habría sido registrada con el nombre Chat Yipiti, despertando sorpresa y debate en todo el país.

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 17 de agosto de 2025: 🔴 Sigue la búsqueda de la menor desaparecida en Cajicá 🔴

Desde muy temprano hasta la noche, Noticias RCN ofrece transmisiones en tiempo real con análisis, reportajes y el cubrimiento de los acontecimientos más importantes.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió gran noticia después de su debut oficial con el Bayern Múnich

Gobernación de Cundinamarca

Hay nuevos descuentos en comparendos: estos conductores serán beneficiados

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025