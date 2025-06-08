Alimentos mínimamente procesados estarían relacionados con la pérdida de peso

Cerca de tres mil millones de personas viven con obesidad en el mundo por lo que esta enfermedad también ha estado relacionada con los significativos cambios en los componentes de los alimentos. La mayor accesibilidad de los alimentos ultra procesados ha encendido las alarmas de diferentes entidades por lo que la OMS ha hecho un llamado para reducir la ingesta de este tipo de comidas.

Dietas ultra procesadas

Una investigación, publicada en la revista Nature, reveló que las personas en el Reino Unido perdieron el doble de peso al alimentarse de comidas hechas en casa que comprándolas en tiendas. Según los autores de la investigación, se logró demostrar que, aunque las personas consumieron dietas ultra procesadas que cumplían las pautas nutricionales, las personas perdieron peso al comer dietas mínimamente procesadas.

Aunque la pérdida de peso fue del 2%, en ocho semanas, se estima que la reducción puede llegar al 13%, en los hombres, si se amplían los resultados en el transcurso de un año, y de un 9% en las mujeres. Esto a raíz de que los hombres tienen mayores cantidades de masa muscular magra que las mujeres.

La investigación consistió en proporcionar comidas y refrigerios ultra procesados, de forma gratuita, a 55 personas con sobrepeso en el Reino Unido por ocho semanas. Después de una pausa, la dieta cambió rotundamente por lo que los investigadores crearon una dieta con alimentos ultra procesados con cantidades recomendadas de fruta, verdura, fibra y niveles bajos de sal, azúcar y grasas saturadas.

En lugar de aumentar de peso, las personas eligieron comer 120 calorías menos por día, lo que las llevó a perder peso. Así mismo, se exalta que las personas que consumieron la dieta mínimamente procesada comieron 290 calorías menos, llevándolas a perder aún más peso.

Causas de la pérdida de peso por dietas mínimamente procesadas

Según coautores de la investigación, esta reacción pudo deberse a que las personas no disfrutaron de las dietas que se les suministró por lo que decidieron reducir la ingesta de los alimentos que los llevaron a perder peso.

“Esa dieta hacía hincapié en alimentos frescos ‘reales’, mientras que la dieta ultra procesada presentaba productos alimenticios ultra procesados ‘saludables’ comercialmente envasados, como barritas de frutas, nueces y proteínas; sándwiches y comidas; yogures bebibles y leches de origen vegetal”, explicó Nestle.

Finalmente, la investigación hace un especial llamado a que las personas implementen dietas saludables, pues, según las cifras, menos del 1% de las personas en Reino Unido siguen las recomendaciones nutricionales del gobierno.