Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Desde el inicio de la pandemia a causa del Covid-19, la OMS insta a la sociedad sobre la importancia de la vacunación. Según la organización, hay diez vacunas aprobadas contra esta enfermedad infecciosa que permiten prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte contra todas las cepas del virus, incluida la variante omicrón y sus sublinajes.

Según Mayo Clinic, algunos niños pueden padecer la forma grave del virus tras contraer la Covid-19. Por esto, el uso de las vacunas en menores puede impedir que estos no solo lo contraigan, sino que también se evite su propagación.

Interés de las vacunas anticovid en menores

Una reciente investigación, publicada en la revista The Lancet Child & Adolescent Health, realizada a partir de datos retrospectivos de varios millones de pacientes jóvenes británicos entre 2020 y 2022, concluyó que la vacunación anticovid de niños y adolescentes es una buena medida de salud pública.

Según el estudio, una primera infección por Covid, en menores de 18 años, se asocia a riesgos poco frecuentes pero graves para la salud que persisten durante varios meses.

En cambio, los riesgos observados tras una primera vacunación, por medio del fármaco de Pfizer, se limitan al periodo inmediatamente posterior a la misma y son significativamente menores que tras una infección por SARS-CoV-2.

La investigación aporta elementos de respuesta sobre la importante discusión que se desarrolló en torno al uso de este tipo de medicamentos para prevenir el contagio en menores de edad.

Aunque las vacunas con tecnología basada en el ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna, pueden, en casos muy poco frecuentes, causar problemas cardíacos, la investigación concluyó que los riesgos cardíacos de una infección por Covid superan estos casos.

Complicaciones relacionadas con vacunas anticovid

Según la investigación, algunas de las complicaciones que se pueden presentar, relacionadas al uso de estas vacunas, son el tromboembolismo, la trombocitopenia, la miocarditis y la pericarditis.

En el estudio, solo se analizaron los efectos de la vacunación en individuos de 5 a 18 años, ya que la administración de estos fármacos sigue siendo muy poco frecuente en los más pequeños.