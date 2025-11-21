Alarmante número de quejas en la Nueva EPS: Gerson Bermont detalló la delicada situación

La situación de las EPS y en particular de la Nueva EPS es tan crítica que 30 secretarios de Salud del país, pertenecientes a Asocapitales, hicieron un manifiesto a la opinión pública:

La actual crisis afecta a más de 11,7 millones de usuarios. Solo la Nueva EPS, la más grande del país, tiene una deuda de 21 billones a prestadores de salud en Colombia.

Frente a esta situación, Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, afirmó que las EPS están poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de los hospitales por las deudas que tienen con la red y que se triplicaron esas cifras. Pasaron de 35.000 millones de pesos a 90.000.

Por su parte, la Nueva EPS señaló que entre enero y septiembre han pagado cerca de 74.000 millones de pesos mientras que el año pasado, entre abril y diciembre, los giros fueron de 45.000 millones de pesos.

Noticias RCN conversó con Gerson Bermont para conocer detalles de esta grave situación en el sector salud.

¿Cómo está afectando la crisis en la entrega de medicamentos de la Nueva EPS en Bogotá?

Gerson Bermont:

La mayor situación es con la entrega de medicamentos que ha sido de verdad un desastre y que se está viendo reflejada en el ingreso de pacientes descompensados a las unidades de urgencia.

El pago de estas EPS intervenidas a la red pública y a la red privada se ha venido incrementando, puedo dar el ejemplo de la red pública donde pasamos de unas deudas de 130.000 millones de pesos entre todas las EPS intervenidas antes de la intervención y pasó a 270.000 millones de pesos después de la intervención, lo que quiere decir que ha cesado los pagos de estas entidades hacia la red pública y en la red privada está sucediendo exactamente lo mismo.

¿Qué se está haciendo para responder las quejas de los pacientes?

Gerson Bermont:

Nos hemos sentado con los diferentes superintendentes, ya me senté con el doctor Bernardo Camacho y ya le advertí: no hacen contratos estas EPS de régimen que están intervenidas con la red pública, no nos pagan, no nos postulan para pago.

Esto ya se lo denuncié al superintendente de salud e invitamos también a los nuevos interventores a que se sienten efectivamente con las subredes, pero finalmente esto ha sucedido y ha sucedido y los resultados siguen siendo los mismos.

¿Qué implica que no se reporten los costos de medicamentos y administración?

Gerson Bermont:

Famisanar es una EPS con la siniestralidad del 130%, Nueva EPS ni siquiera podemos saber las cifras financieras porque no han sido claras en la entrega de Nueva EPS para saber qué siniestralidad tiene la Nueva EPS.

Coosalud tiene una siniestralidad del 114%, esto las hace insostenibles en la operación y finalmente esta sobrecarga del costo de atención a los usuarios dónde termina, en los prestadores, que no les pagan a las EPS públicas o privadas o en los pacientes donde no les entregan los medicamentos y les toca tener gasto de bolsillo o les toca incluso ya pagar algunos procedimientos por cuenta propia.