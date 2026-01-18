CANAL RCN
Salud y Bienestar

Por qué el batido de frutos rojos se asocia con una vida más larga y saludable

Estudios revelan por qué el batido de frutos rojos se vincula con la longevidad. ¿Cuáles son sus beneficios?

Beneficios del batido de frutos rojos para la vida saludable
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 18 de 2026
10:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos años, expertos en nutrición y salud han puesto bajo la lupa un aliado natural en la búsqueda de una vida más larga y saludable: el batido de frutos rojos.

Esta mezcla de frutas como arándanos, fresas, frambuesas y moras, tradicionalmente disfrutada en forma de smoothie, ha ganado atención tanto en investigaciones científicas como en recomendaciones dietéticas por sus potenciales beneficios en la longevidad y el bienestar general.

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?
RELACIONADO

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?

La razón detrás de esta atención no es casualidad. Los frutos rojos son ricos en compuestos bioactivos —como antocianinas, polifenoles y flavonoides— que funcionan como antioxidantes naturales en el organismo.

Estos elementos ayudan a neutralizar los llamados radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y acelerar el proceso de envejecimiento.

Estudios científicos han explorado precisamente estos efectos, mostrando que la consistencia en el consumo de frutos rojos puede estar vinculada a la protección celular y reducción del estrés oxidativo, un factor clave en el envejecimiento saludable y la prevención de enfermedades crónicas.

¿Qué revela la ciencia sobre el batido de frutos rojos como camino hacia la longevidad?

Diversas investigaciones respaldan la idea de que incluir frutos rojos en la dieta —especialmente en batidos que permiten una alta ingesta de antioxidantes de manera práctica— puede tener efectos positivos en la función cerebral y la salud cognitiva.

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental
RELACIONADO

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental

Un análisis publicado en revistas científicas indica que la ingesta regular de frutos rojos puede mejorar la memoria, la atención y la función ejecutiva, aspectos que tienden a deteriorarse con la edad.

Además, estudios epidemiológicos muestran que dietas ricas en alimentos con alto contenido de antioxidantes, como los que se encuentran en los frutos rojos, están asociadas con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, enfermedades que suelen impactar negativamente la longevidad.

Desde el punto de vista nutricional, los frutos rojos también aportan vitamina C, fibra y compuestos antiinflamatorios, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud del corazón y apoyar una microbiota intestinal saludable —otro factor importante en el envejecimiento sano.

Cómo maximizar los nutrientes del batido de frutos rojos

Los batidos permiten combinar múltiples frutos rojos en una sola porción, lo que potencia la ingesta de fitonutrientes y facilita que esos compuestos bioactivos se absorban más eficientemente en el cuerpo.

Esto puede ser especialmente útil para personas con estilos de vida acelerados o para quienes no suelen consumir suficientes frutas enteras al día.

Sin embargo, los especialistas también destacan que la preparación es clave. Para maximizar beneficios, se recomienda evitar azúcares añadidos y combinar los frutos rojos con ingredientes saludables como yogur natural o leches vegetales, que pueden aportar proteínas y grasas saludables sin restar valor nutricional.

Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos
RELACIONADO

Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos

Aunque ningún alimento por sí solo garantiza la longevidad, el batido de frutos rojos se perfila como un complemento nutricional valioso que, junto a un estilo de vida saludable, puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades y apoyar procesos biológicos vinculados a un envejecimiento más saludable y duradero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios

EPS

¿Qué tanta responsabilidad tiene el Gobierno en el deterioro del sistema de salud?

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Rescatan a menor que pedía auxilio desde un apartamento: la niña aseguraba tener hambre

Los hechos se conocieron luego de que varios ciudadanos observaran a la niña desde la ventana de un segundo piso, donde pedía auxilio y manifestaba que tenía hambre.

Estados Unidos

EE. UU. confirmó que abatió a jefe afiliado a Al Qaeda en ataque en el noroeste de Siria

La ofensiva, realizada el viernes, se produce después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo ataques “a gran escala” contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Millonarios

Pobre debut de Millonarios: sin ideas, defensivo y superado por Bucaramanga

Viral

Yaya Muñoz y Manuel Turizo protagonizaron un momento que desató especulaciones: video viral