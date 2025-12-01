CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Colombia innova en el diagnóstico del Parkinson: crean un modelo con 80% de precisión

Este método utiliza inteligencia artificial y puede ser de gran ayuda a la hora de evitar complicaciones.

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
05:49 p. m.
Según la Asociación Colombiana de Neurología, hay más de 200 mil personas diagnosticadas con Parkinson. Frente a esta situación, en Bucaramanga consolidaron un modelo para diagnosticar esta enfermedad con ayuda de inteligencia artificial.

Lo que hace es interpretar microexpresiones faciales y cambios pequeños en la entonación de la voz. Los compara con una base de datos de pacientes ya diagnosticados.

Así funciona el innovador método

“Cuando llega una nueva persona en las mismas condiciones, se toma una foto y se le graba el audio para que repita ciertas palabras. El algoritmo es capaz de identificar esos patrones que está observando”, explicó Fabio Martínez, experto de la Universidad Industrial de Santander.

El proyecto es pionero en América Latina y nació en la pandemia para ayudar a los pacientes que no podían salir de casa. Además, tiene una precisión del 80% en el diagnóstico y fue publicado en una reconocida revista científica internacional.

Los expertos de Mayo Clinic indican que, en condiciones normales, el diagnóstico del Parkinson puede llevar tiempo. Sin embargo, es vital hacerse exámenes periódicos en aras de anticiparse e impedir su desarrollo.

Diagnóstico anticipado ayuda a prevenir

Para dar con el diagnóstico, se requieren hacer los siguientes procedimientos:

  • Exploración física y neurológica: antecedentes médicos y un examen neurológico para comprobar el estado de las habilidades mentales, cognitivas, reflejos, entre otras.
  • Análisis de sangre: buscan evitar que por el párkinson se estén generando otras complicaciones de salud.
  • Resonancia magnética, ecografía del cerebro y tomografía: ayuda a descartar otras afectaciones.
  • Tomografías computarizadas: aunque no es común, puede ser necesario en ciertos casos.
  • Pruebas genéticas: corrobora si hay antecedentes familiares.
  • Tratamiento con medicamentos
  • Citas para hacerle seguimiento.
  • Prueba de alfa- sinucleína: mediante unos depósitos particulares, es posible detectar con facilidad la enfermedad.
