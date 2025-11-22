CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?

Una pérdida notable del apetito y el hábito de saltarse comidas pueden ser señales importantes para detectar un posible trastorno alimenticio.

¿Cómo detectar un trastorno alimenticio?
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
08:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental caracterizadas por alteraciones significativas en los hábitos y comportamientos relacionados con la alimentación. Quienes los padecen suelen usar la comida, o el control de esta, como una forma de manejar emociones angustiosas o situaciones difíciles.

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%
RELACIONADO

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

Detalles sobre el trastorno alimenticio

Estos trastornos son relativamente frecuentes en adolescentes y adultos. Según una investigación del National Centre for Children and Families sobre Eating Disorders, se estima que entre 1,25 y 3,4 millones de personas en el Reino Unido viven con algún trastorno alimentario. Cerca del 75% son mujeres y el 25% corresponde a población adolescente.

Además, los trastornos alimentarios presentan la tasa de mortalidad más alta entre los trastornos psiquiátricos, lo que destaca la importancia de su prevención y detección temprana.

Alimentos, bebidas y juguetes serán inspeccionados en Bogotá para minimizar riesgos e intoxicaciones en Navidad
RELACIONADO

Alimentos, bebidas y juguetes serán inspeccionados en Bogotá para minimizar riesgos e intoxicaciones en Navidad

Señales para detectar un trastorno alimenticio

En la mayoría de los casos, estos trastornos se desarrollan durante la adolescencia. La edad promedio de inicio es de 16 a 17 años en la anorexia y la bulimia, y de 18 a 19 años en otros tipos de trastornos.

Algunos signos que pueden indicar la presencia de un trastorno alimentario incluyen:

  • Saltarse comidas o afirmar que ya comió, especialmente cuando se le pregunta.
  • Evitar comer en presencia de otras personas.
  • Comer de forma inusualmente lenta.
  • Preocupación excesiva por el peso y la forma del cuerpo.
  • Actitud reservada o secreta respecto a la comida.
  • Provocar el vómito o usar laxantes después de comer.
  • Pérdida notable del apetito.
  • Miedo intenso a subir de peso.
  • Rutinas o rituales muy estrictos relacionados con la alimentación.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Deuda millonaria de la Nueva EPS pone en aprietos a miles de usuarios en Bello

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero

Otras Noticias

Argentina

Gobierno de Javier Milei designa a un jefe del Ejército como ministro de Defensa

El teniente general Carlos Presti fue designado como ministro de Defensa, cargo que no ocupaba un militar desde 1983.

Copa Sudamericana

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

El delantero de 40 años fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana tras su actuación con Once Caldas.

Procuraduría General de la Nación

¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles

Automovilismo

La común infracción de los pasajeros y que genera costosa multa para el conductor: tome nota

Artistas

Duro pronunciamiento de Samantha Correa, la mujer trans con la que relacionan a Blessd