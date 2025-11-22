¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?

Los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental caracterizadas por alteraciones significativas en los hábitos y comportamientos relacionados con la alimentación. Quienes los padecen suelen usar la comida, o el control de esta, como una forma de manejar emociones angustiosas o situaciones difíciles.

Detalles sobre el trastorno alimenticio

Estos trastornos son relativamente frecuentes en adolescentes y adultos. Según una investigación del National Centre for Children and Families sobre Eating Disorders, se estima que entre 1,25 y 3,4 millones de personas en el Reino Unido viven con algún trastorno alimentario. Cerca del 75% son mujeres y el 25% corresponde a población adolescente.

Además, los trastornos alimentarios presentan la tasa de mortalidad más alta entre los trastornos psiquiátricos, lo que destaca la importancia de su prevención y detección temprana.

Señales para detectar un trastorno alimenticio

En la mayoría de los casos, estos trastornos se desarrollan durante la adolescencia. La edad promedio de inicio es de 16 a 17 años en la anorexia y la bulimia, y de 18 a 19 años en otros tipos de trastornos.

Algunos signos que pueden indicar la presencia de un trastorno alimentario incluyen: