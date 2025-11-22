¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?
Una pérdida notable del apetito y el hábito de saltarse comidas pueden ser señales importantes para detectar un posible trastorno alimenticio.
Noticias RCN
08:26 p. m.
Los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental caracterizadas por alteraciones significativas en los hábitos y comportamientos relacionados con la alimentación. Quienes los padecen suelen usar la comida, o el control de esta, como una forma de manejar emociones angustiosas o situaciones difíciles.
Detalles sobre el trastorno alimenticio
Estos trastornos son relativamente frecuentes en adolescentes y adultos. Según una investigación del National Centre for Children and Families sobre Eating Disorders, se estima que entre 1,25 y 3,4 millones de personas en el Reino Unido viven con algún trastorno alimentario. Cerca del 75% son mujeres y el 25% corresponde a población adolescente.
Además, los trastornos alimentarios presentan la tasa de mortalidad más alta entre los trastornos psiquiátricos, lo que destaca la importancia de su prevención y detección temprana.
Señales para detectar un trastorno alimenticio
En la mayoría de los casos, estos trastornos se desarrollan durante la adolescencia. La edad promedio de inicio es de 16 a 17 años en la anorexia y la bulimia, y de 18 a 19 años en otros tipos de trastornos.
Algunos signos que pueden indicar la presencia de un trastorno alimentario incluyen:
- Saltarse comidas o afirmar que ya comió, especialmente cuando se le pregunta.
- Evitar comer en presencia de otras personas.
- Comer de forma inusualmente lenta.
- Preocupación excesiva por el peso y la forma del cuerpo.
- Actitud reservada o secreta respecto a la comida.
- Provocar el vómito o usar laxantes después de comer.
- Pérdida notable del apetito.
- Miedo intenso a subir de peso.
- Rutinas o rituales muy estrictos relacionados con la alimentación.