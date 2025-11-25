CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Ejercicio en la mañana o en la noche? Estudio reveló la respuesta

Muchas personas se preguntan cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio.

¿Ejercicio de noche o de día?
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
07:30 p. m.
Como es bien sabido, el ejercicio físico es una de las herramientas más importantes para el ser humano, pues aporta múltiples beneficios tanto para la salud física como para el bienestar mental.

De acuerdo con National Geographic, realizar actividad física en distintos momentos del día puede generar efectos diferentes según la duración, el horario y las características individuales de cada persona.

Beneficios de hacer ejercicio por la noche

Diversos estudios señalan que realizar ejercicio durante la noche, incluso por solo una hora, mejora la calidad del sueño. Según documentos de la Biblioteca Nacional de Medicina, entrenar al final del día no solo favorece una mejor sensación de descanso por la mañana, sino que también reduce la somnolencia diurna.

Además, las personas que se ejercitan en horario nocturno suelen dormirse más tarde, pero con la ventaja de obtener hasta 30 minutos más de sueño en promedio.

En cuanto al rendimiento, se ha descubierto que los ejercicios de resistencia muscular muestran mejores resultados cuando se realizan en la noche, en comparación con quienes entrenan este tipo de fuerza durante la mañana.

Beneficios de hacer ejercicio durante el día

Hacer ejercicio en horas de la mañana o durante el día suele ser la recomendación más frecuente. Esto se debe a que muchas personas logran un mejor desempeño en las primeras horas del día y sienten un impulso positivo en su estado de ánimo.

La actividad física diurna favorece la liberación de hormonas como endorfinas, serotonina y dopamina, responsables de mejorar el humor y generar sensaciones de bienestar. Además, entrenar temprano ayuda a regular el ciclo del sueño, facilitando acostarse y despertarse en horarios más estables.

¿Es mejor hacer ejercicio de día o de noche?

Un artículo del NIH titulado “Efectos del ejercicio matutino y vespertino sobre el equilibrio energético” indica que los adultos jóvenes con sobrepeso y obesidad que realizaron actividad aeróbica en la mañana perdieron más peso que quienes realizaron los mismos ejercicios por la noche.

Sin embargo, los expertos señalan que la mejor hora para ejercitarse depende de la contextura, los hábitos y el estilo de vida de cada persona. Lo importante es elegir un horario que permita mantener la constancia y lograr los objetivos de salud y bienestar.

