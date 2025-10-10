"¿Fragilidad o conciencia? Los verdaderos desafíos de la generación de cristal

Nacieron con el siglo XXI. Se caracterizan por tener una fuerte conexión con el uso de tecnologías y una mayor sensibilidad por las causas sociales. Piensan y actúan diferente a sus generaciones antecesoras. Han crecido en un mundo que cambia en una velocidad mucho más acelerada, por ende, entenderlos requiere una profundidad mayor.

Se trata de la generación de cristal, un término que divide opiniones y que surge de la creciente preocupación por el estado emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aunque algunos lo consideran peyorativo, otros lo utilizan para señalar una tendencia observable de menor tolerancia a la frustración, mayor necesidad de validación externa y niveles más altos de sufrimiento psíquico.

Según el último Análisis de Situación de la Salud Mental con Énfasis en Determinantes Sociales del Ministerio de Salud, los adolescentes y jóvenes entre 15 y 26 años presentaron el mayor porcentaje de intentos suicidas, entre 2019 y 2023 (51,5 %) en Colombia. Por quinquenios, el análisis arrojó que entre los 10 y 29 años se registró la gran mayoría de los intentos de suicidio (72,9 %). Comparados con los niños de 5 a 9 años, los adolescentes de 10 a 14 años presentaron 17 veces más riesgo.

De cara a esta realidad surge la pregunta, ¿estamos realmente ante una juventud frágil o ante una sociedad que ha cambiado las reglas del juego sin preparar los puentes necesarios para cruzarlo? Son muchas las interrogantes que el sistema (en general) se plantea. Familia, escuela y sociedad siguen tratando de entender cómo actuar de manera acertada ante los desafíos que plantea esta generación, considerando que algunas reflexiones van más allá del mero asunto generacional.

Un concepto interesante es el de Carlos Garavito, coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien, rechaza esta categorización generacional ya que su carga semántica, implica que tienen como destino romperse, lo que resulta ser un mensaje socialmente errado. Para él, se trata de una generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se enfrentan a una serie de circunstancias generacionales de alto reto, pues vienen de padres que pertenecen a una generación transicional en todo sentido.

“Esta generación, por el contrario, de ser de cristal, es el resultado de una nueva serie de circunstancias, de vulnerabilidades y de factores de riesgo que no había tenido algún precedente a nivel histórico. Los determinantes sociales ahora son completamente diferentes, por ende, no hay forma de responder de manera efectiva a este tipo de circunstancias”.

Desde el punto de vista escolar, Santiago Laverde, rector del Colegio SEK Colombia, asegura que una de las transformaciones más notorias en los últimos años es la disminución de la tolerancia a la crítica y el aumento de la necesidad de validación emocional por parte de los niños, niñas y adolescentes. “Lo más preocupante es que no somos plenamente conscientes de que la escuela y el hogar, como sociedad, estamos participando en esta construcción, cuando sobreprotegemos. La respuesta no puede ser el regreso a las durezas del pasado, pero sí una apuesta decidida por la formación integral”.

Ante esta situación, SEK Colombia decidió trabajar en un currículo denominado Navegar Seguro, que proviene de una experiencia con colegios públicos de Bogotá, cuyo objetivo, a través de investigaciones, es contribuir, sustancialmente, con la disminución de la deserción escolar, del embarazo adolescente, de conductas suicidas y eliminar barreras de acceso a la educación superior. “Un currículo como Navegar Seguro es una apuesta que el colegio tiene, por supuesto, de largo aliento, y que puede ayudar a equilibrar esas fuerzas”.