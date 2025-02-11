CANAL RCN
Salud y Bienestar

Invima lanza alerta por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico

La advertencia surge luego de que la empresa importadora del producto, notificara al Invima sobre la existencia de unidades que no fueron ingresadas oficialmente al país.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
11:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió este 1 de noviembre una alerta sanitaria dirigida al personal médico, instituciones prestadoras de salud y a la ciudadanía.

Invima alerta sobre venta de condones falsificados: podrían generar embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades
RELACIONADO

Invima alerta sobre venta de condones falsificados: podrían generar embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades

Invima lanzó nueva alerta por producto comercializado de forma fraudulenta

Esto, tras detectar la comercialización fraudulenta del producto BIOGLUE® Surgical Adhesive / Adhesivo Quirúrgico, que estaría circulando en una presentación diferente a la autorizada por el registro sanitario.

La advertencia surge luego de que la empresa CTP Médica S.A., importador y acondicionador exclusivo del producto en Colombia, notificara al Invima sobre la existencia de unidades que no fueron ingresadas oficialmente al país.

“Estas unidades corresponden a las referencias BG3510-5-US y BG3515-5-US, con números de lote BG000737, BG000762 y HT22671D”, indicó el Invima.

Según el comunicado oficial, los productos falsificados presentan múltiples señales de intervención no autorizada tales como etiquetas falsas que imitan las oficiales de CTP Médica S.A, fechas de vencimiento alteradas y diferentes a las originales emitidas por el fabricante Artivion, Inc.

También, lotes inexistentes o no reconocidos por la compañía productora y empaques con la marca CryoLife, la cual fue descontinuada oficialmente por el fabricante.

Estas irregularidades representan un riesgo potencial para la salud de los pacientes.

El BIOGLUE® es un adhesivo utilizado en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad para sellar, reforzar o unir tejidos blandos, principalmente en intervenciones cardíacas, vasculares, pulmonares y dúrales.

El uso de versiones falsificadas puede poner en grave peligro la vida del paciente, al comprometer la eficacia y seguridad del procedimiento quirúrgico.

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud
RELACIONADO

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Nueva alerta del Invima por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico

Además, las referencias terminadas en “-US” no cuentan con registro sanitario vigente en Colombia, los lotes BG000737 y BG000762 se encuentran vencidos y no ingresaron por los canales oficiales, y el lote HT22671D no figura dentro de la nomenclatura válida del fabricante.

El Invima recordó que solo las unidades adquiridas directamente a través de CTP Médica S.A. cuentan con trazabilidad, soporte técnico y garantía oficial.

Cualquier producto con rotulado que mencione a esta empresa, pero que no haya sido emitido por ella, debe considerarse falsificado.

Finalmente, el Instituto instó a los profesionales de la salud y a las instituciones médicas a verificar siempre la procedencia de los adhesivos quirúrgicos, abstenerse de usar productos sospechosos y reportar cualquier irregularidad al Invima.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Estos son algunos de los alimentos que podrían generar salmonella, según expertos

Cuidado personal

¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas

Otras Noticias

Bayern Múnich

Luis Díaz sufriría dura salida en el Bayern Múnich: alistan oferta para llevarse a Harry Kane

Harry Kane, quien lleva 22 goles en el arranque de temporada con el Bayern Múnich, es la principal opción para otro grande de Europa.

México

Día de muertos: en este pueblo limpian los huesos de sus parientes fallecidos y los dejan tomar el sol

Durante el proceso, las familias deben hablar con los restos de sus seres queridos y disculparse si, en algún momento, dejaron de visitarlos.

Shakira

Shakira contó cómo fue su experiencia pidiendo dulces en Bogotá: "Triki, triki, Halloween"

Bogotá

Capturan a dos hombres con un “lapicero” que no escribía, sino que disparaba

Finanzas personales

La millonada que le puede costar invertir en proyectos inmobiliarios sin respaldo jurídico