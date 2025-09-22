CANAL RCN
Pfizer compra Metsera para impulsar los tratamientos contra la obesidad

Pfizer anunció que adquirirá fármacos para adelgazar con una operación valorada hasta en US$7.300 millones.

septiembre 22 de 2025
11:20 a. m.
El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer se encuentra a punto de cerrar una negociación de la biotecnológica Metsera, dedicada a medicamentos contra la obesidad.

¿Cómo es la negociación de Pfizer con Metsera?

Este lunes 22 de septiembre, Pfizer anunció que busca expandir sus tratamientos contra la obesidad y tener un mayor impacto en la industria.

La obesidad es un campo amplio y en crecimiento, con más de 200 afecciones de salud asociadas, afirmó Albert Bourla, director ejecutivo Pfizer.

Esta operación se debería concluir en el último trimestre de 2025. En principio, el acuerdo incluiría el pago inicial de 47,50 dólares (40,35 euros) por acción y un complemento de 22,50 dólares si se alcanzan ciertos hitos, representando una prima significativa sobre más de 33 dólares por acción.

¿Por qué Pfizer apuesta a fármacos para adelgazar?

Recordemos que Pfizer fue uno de los laboratorios en desarrollar la vacuna contra el Covid-19 con la tecnología ARN mensajero, lo que impulsó sus ingresos durante varios años. Sin embargo, sus acciones han caído desde que terminó la pandemia.

Y es que Metsera es una de las compañías más emergentes en tratamientos para la obesidad, entre los que se destacan MET-097i, GLP-1 inyectable y MET-233i que imita la hormona pancreática.

Según Pfizer, los datos de MET-233i representan una gran ventaja en el mercado, describiéndolo como un fármaco con un “perfil potencial de los mejores de su clase”.

De hecho, los directivos de la compañía se mostraron confiados en que el programa de dosificación mensual será efectivo, ya que el medicamento permanece en el organismo de los pacientes el tiempo suficiente para cumplir su función.

Una dosificación mensual bien tolerada podría tener enormes ventajas, no solo para el mantenimiento, sino también para la comodidad y el cumplimiento, afirmó Albert Bourla.

De hecho, este medicamento compite directamente con Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk.

Una de sus principales ventajas sería la posibilidad de administrarse con menor frecuencia que los tratamientos líderes del mercado, un factor que podría marcar una diferencia significativa.

