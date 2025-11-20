¿Por qué las personas prefieren vestirse de negro? Esto reveló la psicología

Aunque muchos consideran vestirse de negro todo el tiempo como una opción “fácil” o sin mucho pensamiento, lo cierto es que este hábito tiene un significado más profundo.

¿Cómo interpretar los colores a la hora de vestirse?

La psicología del color, que estudia cómo los colores influyen en las emociones y comportamientos, sugiere que el negro tiene múltiples interpretaciones. Tradicionalmente, se asocia con la oscuridad, la negatividad, el silencio, la pérdida y la muerte.

De alguna manera, otros colores suelen ser más brillantes y llamativos, lo que hace que se asocien con emociones positivas como la alegría, la felicidad y un mejor estado de ánimo en general. Estos colores pueden influir en cómo nos sentimos y en la energía que percibimos a nuestro alrededor.

Entre ellos destacan el amarillo, el naranja y el rojo , tonalidades que suelen relacionarse con personas extrovertidas, dinámicas y llenas de energía. Estas gamas cromáticas no solo captan la atención de quienes nos rodean, sino que también reflejan una personalidad abierta, comunicativa y con una actitud positiva frente a la vida.

¿Qué significa vestirse de negro constantemente?

Según Eva Heller, experta en psicología del color, quienes visten de negro son personas que se asocian con el lujo, la elegancia y la sofisticación. Este color también refleja seriedad y un gusto por la sobriedad, además de transmitir seguridad y autoridad en distintos contextos sociales y profesionales.