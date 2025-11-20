CANAL RCN
¿Por qué las personas prefieren vestirse de negro? Esto reveló la psicología

Aunque muchas personas lo consideran un color negativo, lo cierto es que tiene múltiples significados.

¿Qué significa vestirse de negro?
noviembre 20 de 2025
11:44 a. m.
Aunque muchos consideran vestirse de negro todo el tiempo como una opción “fácil” o sin mucho pensamiento, lo cierto es que este hábito tiene un significado más profundo.

¿Cómo interpretar los colores a la hora de vestirse?

La psicología del color, que estudia cómo los colores influyen en las emociones y comportamientos, sugiere que el negro tiene múltiples interpretaciones. Tradicionalmente, se asocia con la oscuridad, la negatividad, el silencio, la pérdida y la muerte.

De alguna manera, otros colores suelen ser más brillantes y llamativos, lo que hace que se asocien con emociones positivas como la alegría, la felicidad y un mejor estado de ánimo en general. Estos colores pueden influir en cómo nos sentimos y en la energía que percibimos a nuestro alrededor.

Entre ellos destacan el amarillo, el naranja y el rojo, tonalidades que suelen relacionarse con personas extrovertidas, dinámicas y llenas de energía. Estas gamas cromáticas no solo captan la atención de quienes nos rodean, sino que también reflejan una personalidad abierta, comunicativa y con una actitud positiva frente a la vida.

¿Qué significa vestirse de negro constantemente?

Según Eva Heller, experta en psicología del color, quienes visten de negro son personas que se asocian con el lujo, la elegancia y la sofisticación. Este color también refleja seriedad y un gusto por la sobriedad, además de transmitir seguridad y autoridad en distintos contextos sociales y profesionales.

De esta manera, vestirse de negro puede transmitir autoridad, generando una sensación de protección y confianza en uno mismo.

