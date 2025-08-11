CANAL RCN
Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano

Más del 50 % de esta población se encuentra en riesgo para este año.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
11:08 a. m.
La infección por el virus del papiloma humano es una infección viral que causa crecimientos en la piel o en las membranas mucosas. Aunque la mayoría de estas infecciones no derivan en cáncer, algunos tipos de este virus sí pueden causar esta enfermedad en el cuello uterino.

Este último sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. Cada año, en Colombia se diagnostican más de 4.500 nuevos casos y se registran más de 2.400 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales el 95 % está asociada al Virus del Papiloma Humano.

Puntos de vacunación contra el VPH en Bogotá

Según un comunicado de la Alcaldía de Bogotá, en la capital, se registraron en 2018 nuevos casos y fallecieron 257 mujeres, entre los 55 a 64 años. Este virus también se relaciona con el 90 % de los cánceres de ano, el 70 % de los de vagina, vulva y garganta y el 60 % de los de pene.

Pese a la existencia de una vacuna eficaz y gratuita, la capital estaría enfrentando un amplio desafío ya que más de 220.000 menores aún no han recibido las dosis que los protege contra el virus. Esto representa que más del 50% de esta población, en la capital, se encontraría en riesgo.

“Vacunarse contra el VPH es un acto de amor, de protección y de prevención. Con una sola dosis, podemos evitar enfermedades graves que afectan no solo la salud individual, sino también el bienestar de nuestras familias. Invitamos a todos los padres y madres habitantes en la ciudad a acercarse a los puntos de vacunación y garantizar que sus hijos estén protegidos”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

¿Cómo funciona la vacuna contra el VPH?

Según evidencias científicas, una sola dosis de la vacuna contra el VPH ofrece una protección duradera y efectiva frente a los tipos de los virus responsables de la mayoría de los cánceres relacionados.

Por eso, la Secretaría Distrital de Salud intensifica sus acciones de promoción y vacunación durante este cierre de año, con jornadas especiales en colegios, parques, centros comerciales y unidades móviles en todas las localidades.

La vacuna contra el VPH está disponible sin costo y sin cita previa, y puede aplicarse en cualquiera de los 200 puntos de vacunación habilitados en toda la ciudad. El biológico ha demostrado ser seguro y altamente efectivo. Consulte el punto más cercano a su vivienda en www.saludcapital.gov.co

