Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales

Mientras el mercado global de sistemas de información hospitalaria (HIS) crece a un ritmo del 10,6 % anual y proyecta alcanzar los US$116.750 millones en 2030, según Markets and Markets, en América Latina, la modernización tecnológica comienza a ocupar un lugar central en la agenda de clínicas y hospitales.

La expansión de la IA, la integración de IoT y el avance hacia historias médicas interoperables definirán un nuevo emocionante marco operativo para el 2026.

Según Robert Parada, CEO de COCO Tecnologías, healthtech colombiana, los centros de salud en Latam necesitan avanzar hacia ecosistemas integrados capaces de conectar la gestión clínica, administrativa y logística, alineados con las prácticas que están adoptando los sistemas de salud más avanzados del mundo en países como Emiratos Árabes, España, Países Bajos, EE. UU, India, Reino Unido, Costa Rica y Brasil.

El experto destaca las cinco megatendencias tecnológicas globales que influirán en la planificación y operación de los nuevos sistemas de salud desde el 2026 hacia el 2030.

1. La IA como asistente del médico: La inteligencia artificial se ha comenzado a integrar de forma directa en la gestión diaria en procedimientos como triage, interpretación de imágenes, análisis de laboratorios, incluso detección y predicción de enfermedades basadas en los datos.

El objetivo es que un profesional de la salud con la ayuda de la IA logre atender más pacientes, agilizando sus procesos y basando sus decisiones más en ciencia y datos que en intuición. Los profesionales de la salud que usen la IA agregarán valor a las clínicas y a los pacientes, explica Parada.

2. Experiencia digital del paciente 2.0 con automatización inteligente: La presión financiera del sector y las nuevas expectativas de los usuarios están impulsando la convergencia entre la automatización administrativa y la experiencia digital 2.0 del paciente.

Los hospitales están incorporando herramientas de agendamiento inteligente, automatización del call center y ruta de experiencia del paciente, facturación inteligente, auditorías con IA y sistemas que optimizan la gestión de citas.

Además, fortalecen aplicaciones móviles, portales de autogestión, check-in digital y bots conversacionales para responder a pacientes que exigen inmediatez, autonomía y personalización basada en datos.

Estas tecnologías no clínicas pero sí administrativas derivan en eficiencias financieras, logrando aumentar el revenue un 40% y reducir costos operativos hasta un 70%.

Un ejemplo de ello es la healthtech colombiana COCO Tecnologías que integra IA y automatización para mejorar eficiencia, sostenibilidad financiera y experiencia del paciente en más de 2.000 centros médicos en Colombia, Perú, Costa Rica y República Dominicana; una tendencia global que está reduciendo tiempos de espera, facilitando diagnósticos tempranos, elevando la adherencia a tratamientos, aumentado los programas de promoción y prevención y cooperando con Naciones Unidas para apoyar programas de erradicación de diferentes tipos de cáncer como cérvix, mama y próstata.

3. Salud poblacional basada en datos con gemelos digitales: La convergencia entre sistemas hospitalarios inteligentes y plataformas de salud poblacional está creando un modelo donde los hospitales operan como sistemas en la nube, integrando HIS, IoT, IA y analítica para optimizar procesos y fortalecer la prevención.

Con datos generados en tiempo real y gemelos digitales que permiten anticipar cuellos de botella y simular escenarios, estas tecnologías se convierten en la base de la salud poblacional al reunir información de atención primaria, especialistas, wearables y determinantes sociales para prever riesgos y gestionar enfermedades crónicas.

4. Registro de salud electrónico de nueva generación: La migración hacia historias médicas y sistemas de información hospitalaria basados en la nube avanza por su escalabilidad, acceso remoto y capacidad de integrarse con módulos de IA, apps de pacientes y plataformas nacionales de datos.

Los estándares interoperables para el intercambio en salud como FHIR y HL7 serán las principales tecnologías para conectar proveedores, dispositivos y servicios sin fricciones.

Aunque la mayoría de historias clínicas en la región aún están alojadas en servidores locales que limitan la interoperabilidad, manejo de datos y gobernanza, existen alternativas en la nube que cada vez logran más relevancia.

5. Telemedicina 2.0: La telemedicina evoluciona hacia un modelo 2.0 con ecosistemas unificados en toda la ruta de atención del paciente donde la teleconsulta, la telemonitorización, la mensajería segura y los registros clínicos funcionen en un solo flujo.

Hoy la modalidad de tele experticia para atender pacientes con especialistas en zonas rurales desde ciudades capitales, es una de las grandes tendencias que están generando rentabilidad a los grandes hospitales centros de referencia y soluciones directas a los que están en la ruralidad.