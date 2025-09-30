Hogares inteligentes: aliados en el bienestar y la autonomía de los adultos mayores

El próximo 1 de octubre, Día del Adulto Mayor, invita a reflexionar sobre cómo la tecnología puede ser un puente para mejorar la calidad de vida de quienes más queremos.

Hoy, los hogares inteligentes ya no son solo un símbolo de modernidad, sino una herramienta clave para garantizar seguridad, autonomía y cercanía, especialmente para las personas mayores que desean permanecer en su casa el mayor tiempo posible.

De acuerdo con estudios internacionales, la mayoría de adultos mayores prefieren seguir en su hogar antes que trasladarse a instituciones. Aquí, la domótica juega un papel esencial: reduce riesgos, anticipa emergencias y fortalece los vínculos con la familia.

En Colombia, proyectos como los de VTA+ han impulsado un ecosistema de soluciones accesibles y prácticas que responden a estas necesidades.

Tecnología que impulsa seguridad y cercanía

Entre los dispositivos que más impacto generan se destacan las cerraduras inteligentes, que eliminan la necesidad de llaves y permiten programar accesos seguros para cuidadores o familiares de confianza.

También las cámaras inteligentes, que además de vigilar ofrecen funciones de videollamada, reduciendo la sensación de aislamiento.

Los bombillos inteligentes completan este panorama, pues pueden integrarse con sensores para encenderse al detectar movimiento o cambiar de color en caso de una alerta, ofreciendo una capa adicional de seguridad y tranquilidad.

Estas herramientas no solo facilitan la vida diaria, sino que también aportan inclusión. Recordatorios de rutinas, ajustes automáticos de temperatura o iluminación adaptada hacen que los adultos mayores puedan desenvolverse con más independencia.

Una innovación al servicio de las personas

Casos en América Latina y Europa ya muestran cómo la domótica permite monitorear la salud, detectar cambios en patrones de movimiento y activar respuestas rápidas ante emergencias.

En Colombia, VTA+ ha liderado este camino con un enfoque claro como que la tecnología se adapte a las personas, y no al revés.

De esta manera, los hogares inteligentes se consolidan como aliados del bienestar, brindando un entorno seguro, humano y conectado que favorece tanto a los adultos mayores como a sus familias.