Adultos mayores podrán inscribirse como profesores voluntarios en Medellín: beneficios y requisitos

El Concejo de Medellín debatió el Proyecto de Acuerdo 18 de 2024: adultos mayores que enseñan, el cual propone que las personas mayores de 60 años participen como voluntarios formadores en la capital antioqueña.

La iniciativa busca que su trayectoria personal, profesional y cultural se convierta en un recurso para la transmisión de conocimientos hacia niños, jóvenes y la comunidad en general. El proyecto superó el segundo debate y pasa a sanción del alcalde Federico Gutiérrez.

Requisitos para participar

El programa está dirigido a adultos mayores de 60 años residentes en Medellín, quienes podrán vincularse en dos modalidades:

Formadores Voluntarios : con certificaciones técnicas, tecnológicas o profesionales, para desarrollar procesos de enseñanza estructurados.

: con certificaciones técnicas, tecnológicas o profesionales, para desarrollar procesos de enseñanza estructurados. Promotores Voluntarios: sin títulos académicos, pero con experiencia práctica en oficios, artes, saberes culturales o conocimientos ancestrales.

La inscripción y coordinación estará a cargo de la Unidad de Personas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en articulación con la Política Pública de Envejecimiento y Vejez y el Plan Gerontológico del Distrito.

Beneficios para los voluntarios

Aunque la participación no implica remuneración económica ni vínculo contractual, el proyecto contempla beneficios como: