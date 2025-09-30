CANAL RCN
Adultos mayores podrán inscribirse como profesores voluntarios en Medellín: beneficios y requisitos

El Proyecto de Acuerdo 18 de 2024 en Medellín busca que las personas mayores de 60 años compartan sus saberes como formadores o promotores voluntarios.

septiembre 30 de 2025
12:19 p. m.
El Concejo de Medellín debatió el Proyecto de Acuerdo 18 de 2024: adultos mayores que enseñan, el cual propone que las personas mayores de 60 años participen como voluntarios formadores en la capital antioqueña.

La iniciativa busca que su trayectoria personal, profesional y cultural se convierta en un recurso para la transmisión de conocimientos hacia niños, jóvenes y la comunidad en general. El proyecto superó el segundo debate y pasa a sanción del alcalde Federico Gutiérrez.

Requisitos para participar

El programa está dirigido a adultos mayores de 60 años residentes en Medellín, quienes podrán vincularse en dos modalidades:

  • Formadores Voluntarios: con certificaciones técnicas, tecnológicas o profesionales, para desarrollar procesos de enseñanza estructurados.
  • Promotores Voluntarios: sin títulos académicos, pero con experiencia práctica en oficios, artes, saberes culturales o conocimientos ancestrales.

La inscripción y coordinación estará a cargo de la Unidad de Personas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en articulación con la Política Pública de Envejecimiento y Vejez y el Plan Gerontológico del Distrito.

Beneficios para los voluntarios

Aunque la participación no implica remuneración económica ni vínculo contractual, el proyecto contempla beneficios como:

  • Póliza contra accidentes durante la labor voluntaria.
  • Tarjeta Dorada, con acceso a transporte público y espacios culturales.
  • Certificación oficial de la Alcaldía de Medellín como formador o promotor.
  • Inscripción gratuita en diplomados y cursos de la Universidad Digital y otras dependencias distritales.
  • Acceso a programas institucionales y espacios de liderazgo.
  • Reconocimientos simbólicos: menciones, diplomas y visibilización en campañas oficiales.
