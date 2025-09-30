Adultos mayores podrán inscribirse como profesores voluntarios en Medellín: beneficios y requisitos
El Proyecto de Acuerdo 18 de 2024 en Medellín busca que las personas mayores de 60 años compartan sus saberes como formadores o promotores voluntarios.
Noticias RCN
12:19 p. m.
El Concejo de Medellín debatió el Proyecto de Acuerdo 18 de 2024: adultos mayores que enseñan, el cual propone que las personas mayores de 60 años participen como voluntarios formadores en la capital antioqueña.
La iniciativa busca que su trayectoria personal, profesional y cultural se convierta en un recurso para la transmisión de conocimientos hacia niños, jóvenes y la comunidad en general. El proyecto superó el segundo debate y pasa a sanción del alcalde Federico Gutiérrez.
Requisitos para participar
El programa está dirigido a adultos mayores de 60 años residentes en Medellín, quienes podrán vincularse en dos modalidades:
- Formadores Voluntarios: con certificaciones técnicas, tecnológicas o profesionales, para desarrollar procesos de enseñanza estructurados.
- Promotores Voluntarios: sin títulos académicos, pero con experiencia práctica en oficios, artes, saberes culturales o conocimientos ancestrales.
La inscripción y coordinación estará a cargo de la Unidad de Personas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en articulación con la Política Pública de Envejecimiento y Vejez y el Plan Gerontológico del Distrito.
Beneficios para los voluntarios
Aunque la participación no implica remuneración económica ni vínculo contractual, el proyecto contempla beneficios como:
- Póliza contra accidentes durante la labor voluntaria.
- Tarjeta Dorada, con acceso a transporte público y espacios culturales.
- Certificación oficial de la Alcaldía de Medellín como formador o promotor.
- Inscripción gratuita en diplomados y cursos de la Universidad Digital y otras dependencias distritales.
- Acceso a programas institucionales y espacios de liderazgo.
- Reconocimientos simbólicos: menciones, diplomas y visibilización en campañas oficiales.