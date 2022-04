Con esta actualización de Xbox Series X|S podrás dejar de lado el control de tu TV

La integración de dispositivos siempre es algo muy favorable, poder hacer procesos con un solo mando y que las cosas requieran más orden ayuda a todos. Por eso las consolas de Xbox, la Series X|S añaden una función que permitirá controlar el TV desde el mando de la consola.

Una reciente actualización saca provecho del a conexión HDMI para acortar un proceso común entre los usuarios: cambiar entre la visión de la consola con la del televisor, todo en un solo paso desde el control.

Actualmente las consolas de nueva generación de Xbox ya tienen una integración que permite que al apagarlas o esconderlas suceda lo mismo con el TV, pero ahora se dará un paso más para ayudar a los jugadores.

“Cuando pulses el botón Xbox en su mando una vez, podrá volver a cambiar la entrada a su Xbox. Si está en una señal de TV diferente esperando una descarga o actualización, puede presionar el botón Xbox una vez para volver a la entrada Xbox", afirmó Lawrence Hryb, director de programación de la red de juegos de Microsoft Xbox Live.

Starting today, when you press Xbox button on your controller once you will be able to switch input back to your Xbox. If you are on a different TV input waiting for a download or update, you can press the Xbox button once to switch back to the Xbox input https://t.co/hbEs9ns27c pic.twitter.com/aOkIyVERJs