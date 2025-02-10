Actor colombiano preocupa a sus fans tras revelar difícil situación que vive en México

El actor colombiano preocupó a todos sus seguidores tras revelar la compleja situación que atraviesa en México.

Sebastián Martínez genera preocupación al revelar situación en México

Sebastián Martínez, recordado por su participación en exitosas producciones colombianas como Hasta que la plata nos separe y Rosario Tijeras , entre muchas otras, se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los actores más reconocidos del país.

Su talento lo ha llevado a internacionalizar su carrera y, en esta ocasión, se encuentra grabando una nueva producción en México.

¿Qué dijo Sebastián Martínez sobre su situación en México?

El actor confesó que, por motivos de trabajo, se encuentra hospedado en Ciudad de México, específicamente en el Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia.

Sin embargo, destacó que su estadía se ha visto afectada por las manifestaciones relacionadas con la situación política en Palestina, al punto de tener que pasar varias horas dentro de un vehículo o, en su defecto, recorrer largas distancias a pie.

Ha habido muchas protestas en estos días; la vez pasada me demoré tres horas de la locación hasta donde estoy y hoy después de 15 escenas, estoy hecho trapo, estoy hecho un trapillo

A través de sus redes sociales, contó que una manifestación lo obligó a descender del vehículo en el que se transportaba.

"Hubo otra manifestación, ¿qué nos toca? Bajarnos del coche y caminar. Así está la cosa: manifestación. Seguiremos informando", destacó el actor.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores tras el caso de Sebastián Martínez?

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos de ellos expresaron su preocupación por el actor y le enviaron mensajes de apoyo.

De hecho, le han pedido a Sebastián que priorice su seguridad por encima de sus compromisos laborales y evite exponerse caminando en medio de las manifestaciones.

Incluso, algunos recordaron el caso de B-King y Regio Clown, un caso que ha generado gran relevancia y preocupación a nivel internacional.