Homenaje a B-King y Regio Clown en México: el corrido que les dedicaron

Un cantante en redes sociales compuso un corrido mexicano relatando lo sucedido con los dos cantantes colombianos asesinados en México.

Corrido homenaje B-King y Regio Clown
FOTO: Captura de pantalla - @Cheque501 - TikTok

octubre 02 de 2025
01:51 p. m.
Ya pasaron 15 días desde el fallecimiento de B-King y Regio Clown en México, los dos artistas colombianos que fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán el pasado 17 de septiembre. Aunque el reporte del hallazgo de los cuerpos se produjo tras varios días de búsqueda, los dos fueron encontrados un día después del reporte sobre su desaparición.

Aunque en la prensa mexicana se han revelado varias hipótesis sobre el posible móvil del crimen, las autoridades han sido herméticas y todavía no hay un comunicado al respecto. Las familias de ambos artistas están esperando por respuestas.

Homenaje en canción para B-King y Regio Clown

En medio de la incertidumbre, en redes sociales se ha vuelto viral un homenaje para Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, donde un artista para redes sociales llamado 'Ediciones Cheque' compuso y dedicó un corrido a lo sucedido con los colombianos.

La letra de la canción relata lo sucedido con estos dos artistas, su arribo a territorio mexicano, el reporte de la desaparición y el hallazgo de los cuerpos. "Solo Dios y ellos saben, por qué los asesinaron", dice el corrido. Asimismo, lamentó que la violencia termine manchando la imagen de México.

La música: el sueño de vida de B-King y Regio Clown

La muerte de estos dos colombianos deja a dos artistas con sus sueños truncados. Familiares y cercanos de B-King señalaron que su sueño siempre fue la música y que desde niño anhelaba cantar en grandes escenarios.

Entre tanto, el mismo Regio Clown hizo diferentes publicaciones en sus redes sociales donde hablaba sobre lo que la música significaba para él. Decía que más allá de los ritmos, quería trasmitir algo más importante a través de su trabajo como DJ.

