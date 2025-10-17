"Abro convocatoria": contundente comentario de Aida Victoria Merlano tras la ruptura con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano se encuentra soltera tras el fin de su relación con Juan David Tejada.

Según lo único que ella ha informado acerca de su ruptura, el amorío finalizó tres días después de que nació su hijo Emiliano, pero no quiso hablar de inmediato porque su única prioridad es su maternidad.

Mientras tanto, Juan David Tejada se defendió de los rumores en los que se habló de infidelidad y detalló que la relación se terminó por desacuerdos entre ambos.

Tras esa situación, Aida Victoria Merlano, a través de un video, indicó durante los últimos días que ella no ha vuelto a decir nada del final de su relación debido a que no le interesa que su ruptura sea mediática.

Sin embargo, enfatizó que, desde su perspectiva, ha mejorado a todos los hombres con los que ha tenido un romance y abrió una convocatoria para cumplir otro sueño que tiene en mente. ¿De qué se trata?

Aida Victoria Merlano "abrió una convocatoria" para tener dos hijos más

En los últimos días, en su cuenta de Instagram, Aida Victoria Merlano habló con contundencia sobre el fin de sus relaciones y su sueño de ser mamá de dos hijos más.

"Están tan acostumbrada a que yo hable, que por eso están sacando clips viejos. ¿O es que usted me ha visto hacer de mi ruptura un circo mediático? Porque si hay carpa armada, por aquí no es. ¿Qué hombre ustedes han visto a mi lado que pierda? Antes se ponen más bonitos y ganan más plata, por eso el que se la queda gana y me volví especialista mandándolos para el carajo", comenzó diciendo Aida Victoria Merlano.

"Y, dejando claro ese punto, abro convocatoria porque se buscan dos hijos más. Si eres 'oji verde' o tienes a un primo que tenga los ojos verdes, esta convocatoria podría ser para ti", concluyó la reconocida influencer.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Desde el momento en el que Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada confirmaron que estaban juntos, la relación duró aproximadamente ocho meses.

Sin embargo, a pesar de la ruptura, el empresario ha indicado que quedaron con una muy buena relación y que el bienestar de su hijo es la prioridad de ambos.