Así despidió Bad Bunny su residencia en Puerto Rico: ¡un show histórico!

Con un impacto de 713 millones de dólares en Puerto Rico. Bad Bunny rompió récord con su último concierto de residencia.

¿Cómo fue el último show de Bad Bunny en Puerto Rico?

El más reciente show de Bad Bunny dejó sin palabras a miles de sus seguidores, gracias a la presencia de invitados de lujo como Marc Anthony, Ñengo Flow, De La Ghetto y otros reconocidos artistas.

El concierto, transmitido por Amazon Music, rompió un récord histórico al convertirse en la presentación individual más vista en la historia de la plataforma, alcanzando más de 11,2 millones de espectadores.

Más allá del éxito en el streaming, el espectáculo brilló por su imponente producción inmersiva, impregnada de la esencia cultural puertorriqueña. Asimismo, se enmarcó dentro de una iniciativa conjunta entre el artista y la empresa para impulsar el crecimiento económico de Puerto Rico.

Ustedes tienen la responsabilidad de la noche, porque todo el que esté aquí y sea boricua, tiene que hacerse sentir. Donde quiera que vamos, nos hacemos sentir. Así que hay que mantener la energía de un boricua, toda la noche, comentó Bad Bunny durante su show.

¿Cuáles fueron los éxitos que cantó Bad Bunny?

Como se decía anteriormente, el concierto estuvo disponible para todos los clientes de Amazon. Según un estudio difundido por Gaither International, el concierto dejó un impacto económico en 713 millones de dólares, una cifra superior a los 377 millones que se habría pronosticado.

Además de interpretar éxitos como Safaera, Si veo a tu mamá, Tití me preguntó y muchos más, también compartió escenario y momentos especiales con figuras icónicas como Penélope Cruz, Achraf Hakimi, LeBron James, Tito Trinidad, entre otros artistas y personalidades destacadas.

Por ahora, el puertorriqueño se prepara para su nueva gira mundial llamada 'Debí tirar más fotos' que arranca desde el 21 y 22 de noviembre en República Dominicana y seguirá por Latinoamérica, Europa y Asia.