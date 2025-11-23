Las 10 ciudades más subestimadas que merecen estar en la lista de cualquier turista

Aunque cada año los viajeros eligen destinos tradicionales como París, Nueva York o Roma, diversos informes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), listas de Lonely Planet y análisis de plataformas como Tripadvisor coinciden en que existen ciudades subestimadas que ofrecen una experiencia cultural, gastronómica y paisajística igual o incluso más valiosa que las metrópolis más concurridas.

Estas urbes, menos saturadas y más accesibles, se están convirtiendo en alternativas recomendadas para quienes buscan nuevas rutas.

¿Qué ciudades subestimadas ofrecen una experiencia cultural destacada?

Entre las ciudades que suelen figurar en estudios como “Best Emerging Destinations” de Tripadvisor aparece Pittsburgh (Estados Unidos), conocida por su renacer arquitectónico, museos de talla mundial como el Andy Warhol Museum y una vibrante escena tecnológica.

En América Latina se destaca Curitiba (Brasil), reconocida por sus políticas urbanísticas y amplios parques; expertos en sostenibilidad la catalogan como uno de los mejores ejemplos de planificación moderna.

En Europa, Tomar (Portugal) sobresale por su patrimonio templario y su tranquilidad, convirtiéndose en un destino alternativo para viajeros que buscan historia sin aglomeraciones.

Otra ciudad que ha ganado protagonismo en los listados especializados es Albuquerque (Estados Unidos), donde confluyen tradiciones nativas, festivales y una gastronomía de identidad fuerte. A ellas se suma Bansko (Bulgaria), un destino alpino que combina montaña, cultura medieval y precios bajos.

¿Por qué estas ciudades subestimadas empiezan a ganar atención global?

Expertos en tendencias afirman que el auge del turismo responsable impulsa la búsqueda de urbes que mantengan su esencia local.

Un ejemplo de ello es Dundee (Reino Unido), que gracias al museo V&A y su renovación costera ha sido catalogada como una de las ciudades creativas emergentes del país.

En Asia, Chiang Mai (Tailandia) destaca como alternativa más tranquila y cultural frente a Bangkok, respaldada por estudios de mercado turístico que la identifican como un epicentro de gastronomía, tradición y naturaleza.

En Italia, Génova ha resurgido como destino subestimado gracias a su casco histórico, su puerto renovado y su cocina autóctona.

Del mismo modo, Pondicherry (India) continúa posicionándose como un atractivo multicultural donde conviven influencias francesas y rituales ancestrales.

Finalmente, otras ciudades pequeñas que suelen aparecer en rankings de “hidden gems”, como Nafplio (Grecia) o algunas capitales caribeñas poco exploradas, completan esta lista como opciones que combinan paisajes, costo accesible y autenticidad.