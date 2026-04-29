¿Cuándo es la cuarta edición de PachasBot? El evento donde la robótica se toma Bogotá

Durante los últimos años, la capital ha fortalecido su posición como referente regional en temas de ciencia y tecnología, en parte gracias a este tipo de iniciativas que promueven el desarrollo de habilidades técnicas desde edades tempranas.

PachasBot, que completa su cuarta versión, se ha consolidado como un espacio donde estudiantes de distintas regiones del país ponen a prueba su ingenio frente a desafíos de alta complejidad.

El evento es liderado por el departamento de tecnología del Colegio Santa Francisca Romana, institución que cuenta con una destacada trayectoria internacional en robótica.

Su reconocimiento incluye haber sido la primera en Colombia en alcanzar el podio en el campeonato mundial RoboChallenge en Rumanía, además de su participación en competencias en Grecia.

Esta experiencia global se refleja ahora en un evento que busca replicar estándares internacionales en el ámbito local.

¿Cuándo es el PachasBot en Boogtá?

Bogotá volverá a ser punto de encuentro para el talento joven en tecnología con la realización de la cuarta edición de PachasBot, el concurso intercolegial de robótica que se llevará a cabo el próximo 17 de abril de 2026.

El evento reunirá a más de 1.000 participantes en una jornada centrada en la innovación, la ingeniería y el pensamiento computacional.

La jornada estará marcada por una amplia variedad de categorías diseñadas para distintos niveles de formación. Los estudiantes más jóvenes tendrán la oportunidad de acercarse a la programación a través de retos lúdicos, mientras que los participantes con mayor experiencia enfrentarán pruebas que exigen conocimientos avanzados en ingeniería.

Entre los desafíos más destacados se encuentra la Máquina de Goldberg, una prueba que consiste en diseñar sistemas complejos de reacciones en cadena para ejecutar tareas específicas.

También habrá competencias de Robótica de Innovación, en las que los equipos utilizarán plataformas como Arduino para desarrollar soluciones tecnológicas.

A estas pruebas se suman modalidades clásicas de la robótica educativa como el seguidor de línea, el sumo y el laberinto. En estas categorías, los participantes diseñan y construyen robots desde cero, utilizando tanto plataformas abiertas como kits especializados, lo que exige habilidades en programación, electrónica y diseño mecánico.

¿Qué es el PachasBot, el evento de robótica más esperado de Bogotá?

El evento no solo es una competencia, sino también una vitrina para el talento nacional. Para la comunidad educativa, representa una oportunidad de visibilizar el potencial de estudiantes que ya han logrado destacarse en escenarios internacionales. Gabriela Casanova Rangel, rectora del Colegio Santa Francisca Romana, describió lo que es el evento:

PachasBot es un escenario donde el ingenio y el diseño se encuentran para resolver retos de ingeniería reales. Buscamos fomentar habilidades críticas que preparen a los estudiantes para los desafíos del futuro, promoviendo la inclusión de más niñas y jóvenes en las áreas de ciencia y tecnología.

Según la organización, el objetivo es fomentar habilidades críticas que preparen a los jóvenes para enfrentar los retos del futuro, al tiempo que se promueve una mayor participación de niñas y adolescentes en áreas STEM.

La relevancia de PachasBot también se conecta con los logros recientes de estudiantes del colegio anfitrión, quienes obtuvieron una medalla de bronce en Rumanía al competir contra más de 175 equipos de 25 países. Este tipo de resultados eleva el nivel de la competencia local y fortalece el intercambio de conocimientos entre estudiantes y docentes.

Herramientas como LEGO, VEX y Raspberry forman parte del ecosistema de aprendizaje que se verá reflejado en la competencia, permitiendo a los participantes materializar sus ideas en proyectos funcionales.

Este enfoque práctico es uno de los pilares del evento, que apuesta por el aprendizaje basado en la experiencia.