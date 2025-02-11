CANAL RCN
Tendencias

¿Despechada? Captan a Karol G cantando a grito herido en medio de rumores de ruptura con Feid

En redes sociales, se hizo viral un video en el que se ve a la cantante colombiana cantando a todo pulmón, mientras se especula sobre su relación.

Karol G Feid
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
01:41 p. m.
Desde hace varias semanas comenzaron los rumores sobre una posible ruptura entre Karol G y Feid, después de que los artistas dejaran de aparecer juntos en público y en redes sociales. Sus seguidores notaron la ausencia de publicaciones compartidas y la falta de interacción entre ambos, lo que alimentó las teorías sobre el fin de su relación.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la situación, el distanciamiento digital ha sido suficiente para que los fans empiecen a especular. Muchos aseguran que los artistas podrían estar atravesando una crisis, mientras otros creen que simplemente buscan mantener su privacidad.

El video que reavivó los rumores

Recientemente, un video viral volvió a encender las especulaciones. En las imágenes, Karol G aparece en México, durante una celebración por el lanzamiento de su tequila, cantando con visible emoción el tema 'Así no te amará jamás' de Amanda Miguel.

La intensidad con la que interpreta la canción desató todo tipo de reacciones. Para muchos, su actitud reflejaría un estado de tristeza y despecho, mientras que otros lo consideran una simple muestra de disfrute y conexión con la música.

Entre la discreción y las teorías

Hasta el momento, Karol G y Feid no han hecho declaraciones oficiales sobre su relación. Los seguidores continúan atentos a cualquier señal en sus redes, desde un simple like hasta una mención indirecta.

Lo cierto es que, entre el silencio y las coincidencias, los rumores siguen creciendo y mantienen a la pareja en medio del ojo público para saber qué está pasando realmente entre ambos.

