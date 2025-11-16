Actriz colombiana destapó dura confesión sobre su hija de 9 años de edad: sufra compleja enfermedad

La reconocida actriz colombiana Diana Neira, cuya trayectoria es recordada por su participación en exitosas producciones de la televisión nacional como Amo de casa y Los graduados, ha conmocionado a sus seguidores al compartir una profunda y personal revelación sobre su vida familiar.

A través de sus redes sociales, un espacio que ha utilizado para mantenerse en contacto con el público desde que se alejó de la ficción para priorizar la maternidad, Neira confesó que su hija mayor, Julieta, de nueve años, fue diagnosticada con una "compleja condición": Diabetes Tipo 1.

RELACIONADO Reconocida actriz y cantante de Disney Channel fue hospitalizada de emergencia

Según lo expresado por la propia Neira, el camino hacia el diagnóstico se inició hace aproximadamente cuatro meses. Este periodo ha sido descrito por ella como una de las etapas más complejas y desafiantes que han enfrentado.

Este fue el mensaje de la actriz tras confesar la enfermedad de su hija

Diana Neira reconoció que las primeras semanas estuvieron marcadas por la incertidumbre, mientras ella y Ricardo se esforzaban por comprender a cabalidad los alcances de la enfermedad y los cuidados precisos que su hija requiere.

"Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con Diabetes Tipo 1. Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado … Pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo", publicó en sus redes sociales.

Y agregó: "Creo que Dios es bueno, incluso cuando no entiendo.

Creo que Su voluntad es perfecta, incluso cuando duele.

Creo que en todo momento, Él ha estado presente: abrazando a Julieta, fortaleciendo a Richie, arrullando a Alaia y recogiendo con ternura cada una de mis lágrimas".

¿Qué es la Diabetes Tipo 1?

La Diabetes Tipo 1, a diferencia del tipo 2, es una condición autoinmune que generalmente se diagnostica en niños y adolescentes, y que requiere un manejo constante y riguroso, ya que el cuerpo deja de producir insulina, la hormona esencial para regular el azúcar en la sangre.

El manejo de la Diabetes Tipo 1 implica una educación constante para los padres, convirtiéndolos esencialmente en los administradores de la salud metabólica de su hija, lo que demanda una fortaleza emocional inmensa.