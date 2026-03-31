El Gran Combo llega al Movistar Arena de Bogotá por sus 64 años: fecha y boletería del concierto

La legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico se prepara para hacer historia en Movistar Arena con un concierto único el próximo 22 de mayo de 2026.

Será la primera vez que la agrupación se presente en este escenario de Bogotá, en un espectáculo que conmemora sus 64 años de trayectoria musical.

El evento promete ser un recorrido por las canciones que han marcado generaciones. Clásicos como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé” y “Brujería” harán parte de una noche cargada de nostalgia, baile y tradición caribeña.

Un show histórico con más de seis décadas de música

El concierto será una oportunidad única para ver en vivo a una de las orquestas más influyentes de la salsa. Desde su fundación en 1962, El Gran Combo ha mantenido un estilo propio que combina ritmos como la bomba, la guaracha, el merengue y el bolero, consolidándose como un referente de la música latina.

Uno de los momentos más especiales será la presencia de Rafael Ithier, fundador, director y pianista de la agrupación. A sus 98 años, continúa liderando la orquesta con la misma energía que la convirtió en “La Universidad de la Salsa”.

“La esencia del grupo se ha mantenido intacta a lo largo del tiempo, resistiendo modas y cambios en la industria sin perder su identidad”, destacan desde la organización del evento.

Boletas y detalles del concierto en Bogotá

Las entradas para este esperado show ya están disponibles en preventa exclusiva para clientes Movistar a través de la plataforma TuBoleta. Posteriormente, la venta se abrirá al público general.

El concierto no solo representa una celebración musical, sino también un reconocimiento a la historia de una agrupación que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Durante más de seis décadas, El Gran Combo ha superado desafíos, cambios en la industria y la partida de varios de sus integrantes, manteniéndose vigente en escenarios internacionales.

Con este espectáculo, Bogotá se suma a la lista de ciudades que han sido testigo del legado de una orquesta que ha llevado el sabor del Caribe a todo el mundo y que sigue siendo un símbolo de tradición, cultura y fiesta.