CANAL RCN
Tendencias

El Gran Combo llega al Movistar Arena de Bogotá por sus 64 años: fecha y boletería del concierto

El Gran Combo de Puerto Rico llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar sus 64 años con un concierto lleno de sus grandes éxitos.

El Gran Combo de Puerto Rico
Foto: Cortesía

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
07:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico se prepara para hacer historia en Movistar Arena con un concierto único el próximo 22 de mayo de 2026.

Será la primera vez que la agrupación se presente en este escenario de Bogotá, en un espectáculo que conmemora sus 64 años de trayectoria musical.

Así fue el concierto de Blessd en Medellín: sorprendió con 15 invitados y un show de cinco horas
RELACIONADO

Así fue el concierto de Blessd en Medellín: sorprendió con 15 invitados y un show de cinco horas

El evento promete ser un recorrido por las canciones que han marcado generaciones. Clásicos como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé” y “Brujería” harán parte de una noche cargada de nostalgia, baile y tradición caribeña.

Un show histórico con más de seis décadas de música

El concierto será una oportunidad única para ver en vivo a una de las orquestas más influyentes de la salsa. Desde su fundación en 1962, El Gran Combo ha mantenido un estilo propio que combina ritmos como la bomba, la guaracha, el merengue y el bolero, consolidándose como un referente de la música latina.

Concierto en Bogotá y Medellín cambia de escenario por clima: estos son los nuevos lugares
RELACIONADO

Concierto en Bogotá y Medellín cambia de escenario por clima: estos son los nuevos lugares

Uno de los momentos más especiales será la presencia de Rafael Ithier, fundador, director y pianista de la agrupación. A sus 98 años, continúa liderando la orquesta con la misma energía que la convirtió en “La Universidad de la Salsa”.

“La esencia del grupo se ha mantenido intacta a lo largo del tiempo, resistiendo modas y cambios en la industria sin perder su identidad”, destacan desde la organización del evento.

Boletas y detalles del concierto en Bogotá

Las entradas para este esperado show ya están disponibles en preventa exclusiva para clientes Movistar a través de la plataforma TuBoleta. Posteriormente, la venta se abrirá al público general.

Cancelan importante concierto en dos ciudades de Colombia: así puede solicitar la devolución de dinero
RELACIONADO

Cancelan importante concierto en dos ciudades de Colombia: así puede solicitar la devolución de dinero

El concierto no solo representa una celebración musical, sino también un reconocimiento a la historia de una agrupación que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Durante más de seis décadas, El Gran Combo ha superado desafíos, cambios en la industria y la partida de varios de sus integrantes, manteniéndose vigente en escenarios internacionales.

Con este espectáculo, Bogotá se suma a la lista de ciudades que han sido testigo del legado de una orquesta que ha llevado el sabor del Caribe a todo el mundo y que sigue siendo un símbolo de tradición, cultura y fiesta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 31 de marzo de 2026

La casa de los famosos

“Doy todo por los niños”: Yuli Ruiz habló de su polémico video bailando con un menor de edad

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio no se guardó nada y emitió comunicado legal tras la denuncia de Avianca: esto dijo

Otras Noticias

Bancolombia

Bancolombia anunció cambios en retiros de cajeros: así beneficiará a miles de usuarios

Bancolombia anunció cambios en sus cajeros que permitirán retiros sin contacto. La medida busca mejorar la seguridad y agilizar las transacciones para miles de usuarios.

Abuso sexual

Condenan a urólogo que violó a una paciente en su consultorio en Florencia, Caquetá

El abusador sexual está en libertad. Tras la condena se libró una orden de captura en su contra.

Estados Unidos

Estados Unidos incluye a Colombia en perímetro de seguridad de la "Gran América de Norte"

Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene nuevo fichaje internacional: así fue presentado

Alimentos

¿Se debe guardar la carne en la bolsa del mercado? Recomendaciones clave