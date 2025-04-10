CANAL RCN
Las estaciones de metro más sorprendentes del mundo

Lujo, historia y diseño: el fascinante mundo de la arquitectura de algunas estaciones de metro en el mundo.

Foto: Freepik

octubre 04 de 2025
04:38 p. m.
Viajar bajo tierra no solo significa desplazarse de un punto a otro. En varias ciudades del mundo, las estaciones de metro se han transformado en verdaderos íconos culturales y arquitectónicos que reflejan la identidad de cada lugar.

Desde diseños inspirados en la historia nacional hasta propuestas futuristas con arte contemporáneo, estos espacios buscan sorprender y ofrecer mucho más que un simple trayecto diario.

Palacios subterráneos y experiencias inmersivas

En Rusia, particularmente en Moscú y San Petersburgo, las estaciones fueron concebidas como “palacios para el pueblo”.

Mármol, murales y lámparas de araña acompañan los andenes, transmitiendo orgullo histórico y una atmósfera monumental.

Nápoles también se ha ganado un lugar destacado en el mapa del diseño arquitectónico con la estación Toledo, cuyo concepto marino convierte los mosaicos y efectos de luz en una experiencia sensorial que transporta a los viajeros al fondo del océano.

En Suecia, el metro de Estocolmo es conocido como la “galería de arte más larga del mundo”.

Estaciones como T-Centralen, con tonos azules que transmiten calma, o Solna, con techos rojos que evocan el interior de una cueva volcánica, convierten el traslado en un recorrido cultural.

Modernidad y minimalismo en las estaciones de metro

El avance tecnológico también ha marcado el rumbo de estas infraestructuras.

Ciudades como Dubái, Singapur o Seúl han apostado por espacios amplios, materiales sostenibles y sistemas de iluminación inteligente que buscan mejorar la experiencia del pasajero.

Burjuman, en Dubái, refleja lujo y modernidad, mientras que en Barcelona la estación Drassanes sorprende con un estilo minimalista que remite a un barco futurista.

En Madrid, Moncloa se distingue por sus techos altos y pasillos dinámicos que transmiten amplitud en uno de los principales nodos de transporte de la ciudad.

París, por su parte, ofrece un viaje a la imaginación con Arts et Métiers, una estación inspirada en el universo de Julio Verne, donde el cobre y los engranajes crean un ambiente steampunk único en Europa.

De esta manera, la arquitectura del metro ha pasado de ser puramente funcional a convertirse en una manifestación cultural, turística y artística que enriquece la experiencia de millones de pasajeros alrededor del mundo.

