Este es el ron colombiano que ha conquistado varios premios internacionales

La Hechicera, el ron más galardonado, sigue expandiéndose por el mundo.

Ron colombiano considerado como uno de los mejores
Foto Freepik

noviembre 26 de 2025
08:19 p. m.
Según la prestigiosa competencia Las Vegas Global Spirit Awards, un certamen organizado por la industria de bebidas espirituosas en Estados Unidos que evalúa cada producto mediante rigurosas catas a ciegas, el ron colombiano continúa destacándose entre los mejores del mundo.

¿Cuál es el ron más premiado de Colombia?

En este panorama internacional, La Hechicera se consolida como el ron colombiano más premiado. La marca ha logrado conquistar más de 30 mercados internacionales gracias a una propuesta auténtica, sin aditivos ni azúcar añadida, que resalta por su calidad artesanal.

Su trayectoria incluye reconocimientos en certámenes de gran prestigio como el San Francisco World Spirits Competition, la International Rum Conference, y más recientemente, la medalla de oro en Las Vegas Global Spirit Awards, obtenida por sus referencias Reserva Familiar y Serie Experimental.

Características del ron colombiano

Este ron se caracteriza por sus notas de madera, frutos secos y vainilla, producto de un cuidadoso proceso de añejamiento. Su producción se realiza en la zona franca de Barranquilla, entre el río Magdalena y el mar Caribe, una ubicación que aporta condiciones únicas al perfil de sabor.

La marca nació en 2012 cuando la familia Riascos decidió lanzar su propia etiqueta. Desde entonces, La Hechicera ha tenido un crecimiento sostenido, posicionándose en reconocidos restaurantes y bares de ciudades como Londres, París, Madrid y Nueva York.

En Colombia, se ha consolidado como un ron premium de lujo accesible, dirigido a consumidores que valoran el origen, la autenticidad y la tradición.

