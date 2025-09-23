CANAL RCN
Tendencias

Este es el truco secreto que debe hacer para liberar espacio en su celular

Le contamos las herramientas necesarias para liberar espacio en su dispositivo móvil y cómo usarlas.

Esto se debe hacer para que su celular no se ponga lento
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
11:52 a. m.
Le contamos los detalles de lo que debe realizar en su dispositivo móvil para que no se ponga lento.

¿Cómo se puede liberar espacio en WhatsApp?

Es posible que tu celular esté lleno de fotos, videos y audios que se van almacenando en WhatsApp sin que lo notes. Todo ese contenido ocupa espacio y puede hacer que tu dispositivo funcione más lento.

La buena noticia es que dentro de la misma aplicación existe una herramienta sencilla para liberar memoria. WhatsApp guarda una gran cantidad de archivos —desde videos y fotos hasta memes—, pero con una configuración rápida puedes eliminar lo que no necesitas en pocos pasos

  1. Abrir WhatsApp
  2. Presionar los tres puntos de arriba en la parte derecha (configuración)
  3. Entrar en 'ajustes'
  4. Buscar 'Almacenamiento y datos'
  5. Presionar 'Administrar almacenamiento'
Consecuencias de tener almacenamiento lleno

Cuando el dispositivo está demasiado lleno, no solo se ve comprometida la velocidad, sino también otros aspectos importantes de su rendimiento.

El sistema operativo debe esforzarse más para ejecutar las tareas básicas, lo que provoca un mayor consumo de batería. A su vez, la memoria saturada puede generar que algunas aplicaciones se cierren de manera inesperada, que la pantalla se congele con frecuencia e incluso que el celular tarde mucho más en encender o en abrir programas que antes funcionaban con normalidad.

En pocas palabras, mientras más archivos se acumulen sin control, mayor será la presión sobre los recursos del dispositivo, lo que deriva en un funcionamiento cada vez más lento y en una experiencia de uso frustrante para el usuario.

¿Cuáles son las otras opciones para liberar espacio en el celular?

Le contamos otras opciones para poder liberar espacio en su dispositivo móvil.

  1. Desinstalar aplicaciones innecesarias
  2. Liberar espacio de almacenamiento
  3. Actualizar el sistema operativo
  4. Escanear o reconocer el virus
  5. Reinicio en el dispositivo
