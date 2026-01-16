Falleció reconocido fisicoculturista por inyectarse aceite en los brazos

Arlindo de Souza, conocido popularmente como ‘Popeye’, falleció a los 55 años en la ciudad de Recife, Brasil, tras enfrentar graves complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado durante varias semanas.

Su historia, marcada por una búsqueda extrema de volumen muscular, volvió a ser noticia tras confirmarse su muerte.

El deceso ocurrió luego de un progresivo deterioro físico que se inició con una falla renal severa y derivó en una insuficiencia multiorgánica, según informaron familiares a medios locales.

De Souza permanecía internado en el Hospital Otávio de Freitas, donde su condición se agravó de manera irreversible.

Complicaciones médicas de Arlindo de Souza

De acuerdo con versiones entregadas por su entorno cercano, uno de los riñones del fisicoculturista dejó de funcionar y el otro colapsó en pleno cierre del año.

A esto se sumaron complicaciones respiratorias, con acumulación de líquido en los pulmones, lo que impidió que pudiera recibir tratamientos como la hemodiálisis.

La situación se tornó crítica cuando sufrió un paro cardíaco, episodio que aceleró el deterioro general de su organismo. Finalmente, los médicos confirmaron que el cuerpo ya no respondía a los procedimientos, cerrando un cuadro clínico complejo que culminó con su fallecimiento.

Sus exequias se realizaron en el Cementerio de Águas Compridas, en el mismo sector donde residía junto a su madre. Familiares describieron el momento como especialmente doloroso, al tratarse de una pérdida que golpeó de lleno el núcleo familiar más cercano.

El exceso físico acabó con la vida de Arlindo de Souza

Arlindo de Souza alcanzó reconocimiento nacional e internacional a comienzos de los años 2000 por el tamaño extremo de sus brazos, que llegaron a medir más de 70 centímetros de circunferencia.

Su apariencia le valió el apodo de ‘Popeye’, una comparación que se volvió recurrente en programas de televisión y plataformas digitales.

RELACIONADO Informe revela que el sistema de salud colombiano comenzó el 2026 en medio de una crisis financiera y operativa

A diferencia del fisicoculturismo convencional, De Souza admitió en múltiples entrevistas que el volumen de sus bíceps no era producto del entrenamiento, sino de la inyección de aceite mineral y otras sustancias, una práctica que defendió públicamente pese a las advertencias médicas.

Aunque acumuló miles de seguidores en redes sociales, su fama no se tradujo en estabilidad económica. Realizó trabajos informales y ventas ambulantes para subsistir.

Su caso volvió a encender el debate sobre los riesgos de alterar el cuerpo mediante procedimientos peligrosos, recordando que la búsqueda de una imagen extrema puede tener consecuencias irreversibles para la salud.