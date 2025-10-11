¿Sueña con viajar al exterior? estos son los destinos más baratos desde Colombia

A la hora de elegir un destino para viajar, es importante tener en cuenta varios factores, especialmente el presupuesto. Por eso, le contamos cuáles son los países más económicos para viajar desde Colombia.

RELACIONADO Los países de Europa donde ya no pondrán sellos en el pasaporte si eres colombiano

¿Cuáles son los destinos más baratos desde Colombia?

De acuerdo con el portal Turismocity, estos son algunos de los países más accesibles para los viajeros colombianos que buscan disfrutar nuevas experiencias sin gastar de más.

Ecuador: Se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más accesibles para los viajeros colombianos gracias a su cercanía geográfica, la conexión terrestre y la ausencia de restricciones. En ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, los viajeros pueden encontrar hostales desde $10 USD por noche y comidas completas en mercados locales por menos de $5 USD.

Paraguay: Se posiciona como uno de los destinos internacionales más económicos para los viajeros colombianos debido a su bajo costo de vida. Se refleja directamente en precios accesibles de alojamiento, transporte y alimentación. En ciudades como Asunción, los hostales suelen tener tarifas mucho más asequibles

Guatemala: El país ofrece una amplia variedad de alojamientos económicos, desde hostales en Antigua Guatemala por menos de $10 USD la noche hasta opciones de hoteles boutique accesibles. La comida típica, como los famosos tamales o el pepián pueden disfrutarse en mercarnos locales por precios muy bajos.

RELACIONADO Los destinos más buscados por los colombianos para viajar en diciembre del 2025