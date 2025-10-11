CANAL RCN
¿Sueña con viajar al exterior? estos son los destinos más baratos desde Colombia

Guatemala, Ecuador y Tailandia se posicionan como los destinos más económicos para viajar desde Colombia.

Colombianos podrán visitar Tailandia sin visa
Foto: Freepik

noviembre 10 de 2025
07:40 p. m.
A la hora de elegir un destino para viajar, es importante tener en cuenta varios factores, especialmente el presupuesto. Por eso, le contamos cuáles son los países más económicos para viajar desde Colombia.

¿Cuáles son los destinos más baratos desde Colombia?

De acuerdo con el portal Turismocity, estos son algunos de los países más accesibles para los viajeros colombianos que buscan disfrutar nuevas experiencias sin gastar de más.

  • Ecuador: Se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más accesibles para los viajeros colombianos gracias a su cercanía geográfica, la conexión terrestre y la ausencia de restricciones. En ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, los viajeros pueden encontrar hostales desde $10 USD por noche y comidas completas en mercados locales por menos de $5 USD.
  • Paraguay: Se posiciona como uno de los destinos internacionales más económicos para los viajeros colombianos debido a su bajo costo de vida. Se refleja directamente en precios accesibles de alojamiento, transporte y alimentación. En ciudades como Asunción, los hostales suelen tener tarifas mucho más asequibles
  • Guatemala: El país ofrece una amplia variedad de alojamientos económicos, desde hostales en Antigua Guatemala por menos de $10 USD la noche hasta opciones de hoteles boutique accesibles. La comida típica, como los famosos tamales o el pepián pueden disfrutarse en mercarnos locales por precios muy bajos.
  • Tailandia: Es uno de los destinos más económicos y fascinantes para conocer. Los costos son muy bajos, por ejemplo, el alojamiento incluye opciones de hostales desde $8 USD la noche o bungalows frente a la playa por precios igualmente accesibles. La comida callejera, un ícono de la cultura tailandesa, permite disfrutar de platos exquisitos como pad thai, curry verde o brochetas de pollo por tan solo $1-3 USD.
  • Rumania: Uno de los destinos más económicos de Europa para los viajeros colombianos, ofreciendo una mezcla única de historia, cultura y paisajes a precios mucho más accesibles que los de otros países europeos. Las comidas típicas como el sarmale o la mămăligă se pueden disfrutar por menos de $7 USD en restaurantes locales
